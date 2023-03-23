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Вратарь Арсенала: Подписание Жезуса и Зинченко – большая помощь
Аарон Рэмсдейл оценил трансферы своей команды
Фото: facebook.com/Arsenal
Голкипер "Арсенала" Аарон Рэмсдейл рассказал о важности новичков в лондонской команде.
"Подписание Жезуса и Зинченко – большая помощь. Они были в чемпионском составе "Манчестер Сити" и выигрывали АПЛ. Затем в январе пришел Жоржиньо, который выиграл все, кроме Премьер-лиги и чемпионата мира.
Также у нас есть Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор, которые не первый год выступают в АПЛ. Они стали на год мудрее и имеют международный опыт.
У каждого есть своя история, которая дополнилась прошлым годом. Пока все работает прекрасно, и мы пожинаем плоды", - сказал Рэмсдейл Standard Sport.
"Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 69 очков в 28 матчах.
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