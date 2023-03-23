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Финский бизнесмен подал заявку на покупку МЮ. Он предложил фанатам собрать половину суммы – по 3 доллара если вложатся все

Англия
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Бизнесмен сбился в подсчетах

Финский бизнесмен подал заявку на покупку МЮ. Он предложил фанатам собрать половину суммы – по 3 доллара если вложатся все

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Финский бизнесмен, бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус подал заявку на покупку "Манчестер Юнайтед". Он рассчитывает, что половину суммы оплатят фанаты.

"Любой спортивный клуб в конечном счете должен принадлежать фанатам. Мое предложение основано на равенстве с болельщиками.

Нынешняя тенденция, когда шейхи-миллиардеры и олигархи покупают клубы и обращаются с ними как с игровой площадкой, является нездоровой.

Текущая рыночная стоимость клуба составляет чуть менее 3,9 млрд долларов. Это означает, что если каждый болельщик присоединится к покупке клуба, заплатить каждому из них придется менее 6 долларов.

Моя группа обеспечит половину суммы, необходимой для приобретения клуба, и попросит болельщиков принять участие в финансировании оставшейся части через специально организованную для этого компанию.

Если присоединится каждый фанат, с одного человека потребуется меньше 3 долларов", – заявил Зиллиакус.

Также он заявил, что болельщики смогут голосовать по футбольным вопросам через специальное приложение.

Напомним, что Глейзеры хотели за "Манчестер Юнайтед" около 6 миллиардов фунтов – именно столько предлагают главные претенденты – катарский шейх Аль-Тани и бизнессмен Рэтклифф.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
bbc.com

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