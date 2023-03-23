Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финский бизнесмен подал заявку на покупку МЮ. Он предложил фанатам собрать половину суммы – по 3 доллара если вложатся все
Бизнесмен сбился в подсчетах
Фото: twitter.com/ManUtd
Финский бизнесмен, бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус подал заявку на покупку "Манчестер Юнайтед". Он рассчитывает, что половину суммы оплатят фанаты.
"Любой спортивный клуб в конечном счете должен принадлежать фанатам. Мое предложение основано на равенстве с болельщиками.
Нынешняя тенденция, когда шейхи-миллиардеры и олигархи покупают клубы и обращаются с ними как с игровой площадкой, является нездоровой.
Текущая рыночная стоимость клуба составляет чуть менее 3,9 млрд долларов. Это означает, что если каждый болельщик присоединится к покупке клуба, заплатить каждому из них придется менее 6 долларов.
Моя группа обеспечит половину суммы, необходимой для приобретения клуба, и попросит болельщиков принять участие в финансировании оставшейся части через специально организованную для этого компанию.
Если присоединится каждый фанат, с одного человека потребуется меньше 3 долларов", – заявил Зиллиакус.
Также он заявил, что болельщики смогут голосовать по футбольным вопросам через специальное приложение.
Напомним, что Глейзеры хотели за "Манчестер Юнайтед" около 6 миллиардов фунтов – именно столько предлагают главные претенденты – катарский шейх Аль-Тани и бизнессмен Рэтклифф.
Популярное сейчас
- Брентфорд - сборная Украины: когда и где смотреть онлайн контрольный матч
- В Белом доме высказались о "летчике-идиоте", который сбил их БПЛА, и отреагировали на заявления РФ о БК с обедненным ураном
- ВСУ ликвидировали российского майора-десантника. Его сестра заявила, что он "прошел Майдан"
- Вацко: Коллина когда-то сказал Леоненко: В 90-х ты был сильным футболистом, но в своем развитии ты там и остался
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 01:22 Зарубежные Покупка Манчестер Юнайтед может стать рекордной для спортивных клубов. Рэтклифф и Аль-Тани сделали улучшенные предложения
- 23:36 Зарубежные Манчестер Юнайтед хочет подписать голкипера Порту или Брентфорда
- 21:51 Зарубежные Тоттенхэм видит замену Льорису в Хендерсоне из МЮ или Пикфорде из Эвертона