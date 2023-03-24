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Нагельсманн может возглавить Тоттенхэм
Тренеру уже нашли новый клуб
Getty Images
Немецкий тренер Юлиан Нагельсманн еще официально не уволен из "Баварии", а для него уже есть новое место работы. В услугах тренера заинтересован английский "Тоттенхэм", сообщает Evening Standard.
"Шпоры" рассматривали кандидатуру Томаса Тухеля, однако вынуждены были переключиться на другие варианты. По последним данным в СМИ, он должен заменить Нагельсманна в "Баварии"
Поэтому "Тоттенхэм" теперь следит за ситуацией вокруг Нагельсманна. Напомним, что английский клуб также может расстаться с нынешним тренером Антонио Конте - и также, не дожидаясь окончания сезона.
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