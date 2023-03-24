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Apple примет участие в торгах за тв-права АПЛ. Матчи с 2025-го могут транслировать на TV+

Англия
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Корпорация хочет "бросить вызов" Amazon

Apple примет участие в торгах за тв-права АПЛ. Матчи с 2025-го могут транслировать на TV+

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Apple примет участие в торгах за телевизионные права английской Премьер-лиги. Текущий контракт АПЛ со Sky Sports, BT Sport и Amazon действует вплоть до конца сезона-2024/25.

В 2020-м году АПЛ продала права на трансляции за 6,3 миллиарда долларов.

Apple уже имеет эксклюзивные права на трансляцию игр МЛС в США. Эксклюзивный контракт на 10 лет стоил 2,5 миллиарда долларов.

Если Apple выиграет тендер или присоединится к остальным трансляторам, то на сервисе TV+ можно будет увидеть в том числе и матчи низших английских дивизионов.

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В статье: АПЛ
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Источник:
bloomberg.com

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