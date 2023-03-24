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Эвертону предъявлены обвинения в нарушении финансового фэйр-плей
Ещё одни проблемы перед финишной прямой
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" обвиняется в нарушении финансового фэйр-плей. Это случилось после 10-месячного расследования.
Оно началось после того как в мае прошлого года "Бернли" и "Лидс" подали запрос в АПЛ по поводу возможного нарушения "Эвертоном" правил ФФП. Клубам АПЛ разрешено нести убытки не более 105 миллионов фунтов стерлингов за три последних года, тогда как "Эвертон" зафиксировал убытки в 371 миллион фунтов.
Клубам, которые нарушают правила устойчивости Лиги могут быть подвергнуты санкциям в виде снятия очков или штрафа.
"Судебное разбирательство в Комиссии, в соответствии с правилом Премьер-лиги W.82, будет конфиденциальным и будет рассматриваться в частном порядке. Согласно правилу Премьер-лиги W.82.2, окончательное решение Комиссии будет опубликовано на веб-сайте Премьер-лиги. Лига не будет давать никаких комментариев до этого времени", – говорится в заявлении.
"Эвертон" идет в АПЛ на 15-м месте с 26-ю очками после 28-и туров. До зоны вылета 2 очка.
В прошлом сезоне "ириски" чудом избежали вылета завершив сезон на 16-м месте, оторвавшись от вылетевшего "Бернли" на 4 очка.
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