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Спортивный директор Баварии об увольнении Нагельсманна: Самое тяжелое решение в этой должности

Англия
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Руководство не удовлетворило спортивное развитие команды

Спортивный директор Баварии об увольнении Нагельсманна: Самое тяжелое решение в этой должности

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Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич объяснил решение уволить Юлиана Нагельсманна. Он заявляет, что это было саммым тяжелым решением во время его тренерства в клубе.

"Это было самое сложное решение, которое я принял, будучи спортивным директором в мюнхенской "Баварии".

У меня были открытые, доверительные, дружеские отношения с Юлианом с первого дня. Я сожалею о разлуке с ним. Но после тщательного анализа спортивного развития нашей команды, особенно с января и с учетом опыта второй половины предыдущего сезона, мы вместе (руководством) решили отпустить Юлиана.

Я очень благодарен Нагельсманну за то, что он сделал для "Баварии", и желаю ему всего наилучшего", – сказал спортивный директор "Баварии".

Нагельсманн тренировал первую команду с лета 2021-го. Он дважды выиграл Суперкубок Германии в 2021-м и 2022-м, а также выиграл Бундеслигу.

Напомним, что Нагельсманна у руля "Баварии" возглавит Томас Тухель.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хасан Салихамиджич Юлиан Нагельсманн
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Источник:
fcbayern.com

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