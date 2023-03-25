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Канте сыграл за Челси впервые за семь месяцев. Лондонцы разгромили соперника в спарринге

Англия
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Возвращение на поле поддержали партнеры

Канте сыграл за Челси впервые за семь месяцев. Лондонцы разгромили соперника в спарринге

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте сыграл в составе "аристократов" впервые с 14 августа прошлого года. Пока только в спарринге.

Лондонцы вчера, 24 марта, провели матч против "Чарльтона" (Первая лига), в котором победили 3:0. Голы на счету Диона Ранкина, Силко Томаса и Малика Мотерсилла. Поединок проходил за закрытыми дверями на базе "Челси" в Кобхеме.

Канте вышел в старте и сыграл 60 минут, после чего был заменен. Полузащитника поддержали Мэйсон Маунт и Тьяго Силва на трибунах. Они участия в поединке не принимали из-за травм.

Н’Голо с августа прошлого года дважды попадал в лазарет – с тех пор он не провел ни одного матча. В последнем на данный момент поединке – против “Эвертона” 18 марта – француз попал в заявку команды, но на поле не появился.

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В статье: Челси (Лондон) Н'Голо Канте
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