Канте сыграл за Челси впервые за семь месяцев. Лондонцы разгромили соперника в спарринге

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте сыграл в составе "аристократов" впервые с 14 августа прошлого года. Пока только в спарринге.

Лондонцы вчера, 24 марта, провели матч против "Чарльтона" (Первая лига), в котором победили 3:0. Голы на счету Диона Ранкина, Силко Томаса и Малика Мотерсилла. Поединок проходил за закрытыми дверями на базе "Челси" в Кобхеме.

Канте вышел в старте и сыграл 60 минут, после чего был заменен. Полузащитника поддержали Мэйсон Маунт и Тьяго Силва на трибунах. Они участия в поединке не принимали из-за травм.

