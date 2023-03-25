Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Канте сыграл за Челси впервые за семь месяцев. Лондонцы разгромили соперника в спарринге
Возвращение на поле поддержали партнеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте сыграл в составе "аристократов" впервые с 14 августа прошлого года. Пока только в спарринге.
Лондонцы вчера, 24 марта, провели матч против "Чарльтона" (Первая лига), в котором победили 3:0. Голы на счету Диона Ранкина, Силко Томаса и Малика Мотерсилла. Поединок проходил за закрытыми дверями на базе "Челси" в Кобхеме.
Канте вышел в старте и сыграл 60 минут, после чего был заменен. Полузащитника поддержали Мэйсон Маунт и Тьяго Силва на трибунах. Они участия в поединке не принимали из-за травм.
N’Golo Kanté, finally back on the pitch in a friendly for Chelsea after being injured for 7 months ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2023
Here are his teammates Mason Mount and Thiago Silva both in the stands to support Kanté after difficult months. pic.twitter.com/B7SuToQfl8
Н’Голо с августа прошлого года дважды попадал в лазарет – с тех пор он не провел ни одного матча. В последнем на данный момент поединке – против “Эвертона” 18 марта – француз попал в заявку команды, но на поле не появился.
Популярное сейчас
- Малиновский под вопросом или кого Ротань выпустит в Англию. Влог Роберто Моралеса
- Украина на пути в плей-офф Лиги наций в режиме LIVE. Сейчас место проходное
- Лукаку оформил хет-трик в ворота Швеции и сравнялся с Клозе по голам за сборные
- Что происходит с Динамо, Мудрик на крючке у троллей, экстра класс Цыганкова. Влог Роберто Моралеса
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО