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Варан: Закончу карьеру либо в Манчестере, либо в Лансе
Француз в раздумьях
Фото: twitter.com/goal
Звездный защитник сборной Франции Рафаэль Варан, который ныне выступает в "Манчестер Юнайтед", раздумывает над тем, где бы хотел закончить свою профессиональную карьеру. У футболиста есть три варианта.
"Я закончу карьеру либо в Мадриде, либо в "Манчестере", либо в "Лансе". Уверен, что у меня не будет еще одного клуба. Завершить карьеру в Мадриде, на мой взгляд, будет сложно. Так что, скорее всего, завершу в Манчестере или Лансе", - сказал Варан в интервью GQ.
Также, футболист назвал АПЛ лучшей лигой мира, сравнив сложность игры за МЮ против "Бетиса" и "Саутгемптона":
"Уровень конкурентоспособности Англии невероятный. Мы играли против пятого места в Ла Лиге («Бетиса» – прим.) и последнего места в Премьер-лиге («Саутгемптона» – прим.) на одной неделе, и, честно говоря, трудно понять, какой из этих матчей был сложнее", - добавил Варан.
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