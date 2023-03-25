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Варан: Закончу карьеру либо в Манчестере, либо в Лансе

Англия
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Француз в раздумьях

Варан: Закончу карьеру либо в Манчестере, либо в Лансе

Фото: twitter.com/goal

UA-Футбол
Новина українською

Звездный защитник сборной Франции Рафаэль Варан, который ныне выступает в "Манчестер Юнайтед", раздумывает над тем, где бы хотел закончить свою профессиональную карьеру. У футболиста есть три варианта.

"Я закончу карьеру либо в Мадриде, либо в "Манчестере", либо в "Лансе". Уверен, что у меня не будет еще одного клуба. Завершить карьеру в Мадриде, на мой взгляд, будет сложно. Так что, скорее всего, завершу в Манчестере или Лансе", - сказал Варан в интервью GQ.

Также, футболист назвал АПЛ лучшей лигой мира, сравнив сложность игры за МЮ против "Бетиса" и "Саутгемптона":

"Уровень конкурентоспособности Англии невероятный. Мы играли против пятого места в Ла Лиге («Бетиса» – прим.) и последнего места в Премьер-лиге («Саутгемптона» – прим.) на одной неделе, и, честно говоря, трудно понять, какой из этих матчей был сложнее", - добавил Варан.

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Ланс
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