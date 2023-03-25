Варан: Закончу карьеру либо в Манчестере, либо в Лансе

Звездный защитник сборной Франции Рафаэль Варан, который ныне выступает в "Манчестер Юнайтед", раздумывает над тем, где бы хотел закончить свою профессиональную карьеру. У футболиста есть три варианта.

"Я закончу карьеру либо в Мадриде, либо в "Манчестере", либо в "Лансе". Уверен, что у меня не будет еще одного клуба. Завершить карьеру в Мадриде, на мой взгляд, будет сложно. Так что, скорее всего, завершу в Манчестере или Лансе", - сказал Варан в интервью GQ.

Также, футболист назвал АПЛ лучшей лигой мира, сравнив сложность игры за МЮ против "Бетиса" и "Саутгемптона":