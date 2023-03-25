Катарский шейх подал вторую заявку на покупку МЮ. В планах – модернизировать инфраструктуру клуба

Катарский шейх Джассим продолжает попытки оформить покупку "Манчестер Юнайтед". Минувшей ночью он подал еще одну заявку владельцам "манкунианцев". Об этом сообщил Фабрицио Романо, однако сумму не назвал.

Группе Джассима чувствует себя уверенно по этому соглашению. По их мнению, предложение отличное и для клуба, и для болельщиков, и для местной общины в Манчестере. После своей новой ставки Джасси ожидает ответ от Глейзеров.

В частности, катарская группа предложила планы по модернизации всей структуры клуба:

"Инвестиции будут касаться стадиона, сооружений и первой команды – инфраструктуры и академии, что несет решающее значение", - сообщает Романо.

Отмечаем, что Глейзеры руководят "Манчестер Юнайтед" с 2005 года. В их распоряжении 100% акций клуба.