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Санчес: Я хотел перейти в Манчестер Сити, но мне помешал Моуриньо
Тренер смог переубедить игрока
Фото: Coupe de France, Twitter
Чилийский нападающий "Марселя" Алексис Санчес рассказал, что мог перейти в "Манчестер Сити", но ему помешал Моуриньо:
"Я собирался перейти в "Манчестер Сити". Я разговаривал с Гвардиолой каждый день, и он поздравлял меня с днём рождения. Он был мне как отец в "Барселоне", и он мог снова им стать в "Сити".
Мы разговаривали каждый день, он присылал мне сообщения. И всё было готово к переходу, "Арсенал" нашёл игрока мне на замену. Но потом Арсен Венгер сказал мне, что я остаюсь, потому что тот футболист отказался переходить.
Потом мне позвонил Жозе Моуринью и сказал: "Алексис, вот номер семь для тебя". Дело не в деньгах, это знают все. Условия "Юнайтед" и "Сити" были одинаковыми. Он сказал мне: "Вот "семёрка", мы играем в Лиге чемпионов и собираемся дать тебе важную роль". Я захотел перейти, но помнил о договорённости с Гвардиолой", - сказал игрок.
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