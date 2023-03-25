Санчес: Я хотел перейти в Манчестер Сити, но мне помешал Моуриньо

Чилийский нападающий "Марселя" Алексис Санчес рассказал, что мог перейти в "Манчестер Сити", но ему помешал Моуриньо:

"Я собирался перейти в "Манчестер Сити". Я разговаривал с Гвардиолой каждый день, и он поздравлял меня с днём ​​рождения. Он был мне как отец в "Барселоне", и он мог снова им стать в "Сити".

Мы разговаривали каждый день, он присылал мне сообщения. И всё было готово к переходу, "Арсенал" нашёл игрока мне на замену. Но потом Арсен Венгер сказал мне, что я остаюсь, потому что тот футболист отказался переходить.

Потом мне позвонил Жозе Моуринью и сказал: "Алексис, вот номер семь для тебя". Дело не в деньгах, это знают все. Условия "Юнайтед" и "Сити" были одинаковыми. Он сказал мне: "Вот "семёрка", мы играем в Лиге чемпионов и собираемся дать тебе важную роль". Я захотел перейти, но помнил о договорённости с Гвардиолой", - сказал игрок.