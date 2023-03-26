  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стоунз: У меня есть большая любовь к Зинченко, а также большое уважение
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стоунз: У меня есть большая любовь к Зинченко, а также большое уважение

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Бывший партнер по команде высоко отозвался об Александре

Стоунз: У меня есть большая любовь к Зинченко, а также большое уважение

Фото: The Independent/автор невідомий

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Джон Стоунз рассказал об отношениях с Александром Зинченко перед матчем с Украиной в квалификации Евро-2024.

"Поведение Зинченко в начале войны? Я не знаю, будет ли "шокирован" правильным словом. Он совсем не был сам собой, ему было очень грустно. Он обычно действительно счастливый человек.

Это шокировало нас всех. Я никогда не думал, что увижу такое. Я был расстроен из-за Зинченко. Мы все пытались поговорить с ним и вынудить его открыть свои чувства. Он всегда узнавал, чем занимается его семья, которая все еще была там и как он мог бы помочь.

Я знаю, что он был на улицах Манчестера со многими земляками. Думаю, речь шла и о футбольной семье. Люди показали свое сердце, признав, что есть больше вещей, чем футбол. Я не представляю, из-за чего он прошел.

Пройти через это и выиграть еще один титул – огромная заслуга его и всей команды поддержки, жены, душевных сил. Я думаю, что он, наверное, хотел бы добиться успеха для них. Чтобы ничто не позволило сбить его с ног или помешать достичь цели.

У меня большая любовь к Зинченко, а также большое уважение. Мы до сих пор общаемся. Нелегко уходить из клуба и все еще оставаться на связи, но он это сделал. Мы все еще шутим. У нас, наверное, будет какая-нибудь шутка в тоннеле – но как только прозвучит свисток, каждому из нас захочется выиграть. Я точно хочу победить Зинченко", – сказал Стоунз.

По теме
yellow-arrow
Пикфорд: Миколенко – игрок топ-уровня
yellow-arrow
Санчес: Я хотел перейти в Манчестер Сити, но мне помешал Моуриньо
yellow-arrow
Фран Соль: Я не вижу 95 миллионов евро разницы между Цыганковым и Мудриком
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Джон Стоунз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде