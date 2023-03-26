Стоунз: У меня есть большая любовь к Зинченко, а также большое уважение

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Джон Стоунз рассказал об отношениях с Александром Зинченко перед матчем с Украиной в квалификации Евро-2024.

"Поведение Зинченко в начале войны? Я не знаю, будет ли "шокирован" правильным словом. Он совсем не был сам собой, ему было очень грустно. Он обычно действительно счастливый человек.

Это шокировало нас всех. Я никогда не думал, что увижу такое. Я был расстроен из-за Зинченко. Мы все пытались поговорить с ним и вынудить его открыть свои чувства. Он всегда узнавал, чем занимается его семья, которая все еще была там и как он мог бы помочь.

Я знаю, что он был на улицах Манчестера со многими земляками. Думаю, речь шла и о футбольной семье. Люди показали свое сердце, признав, что есть больше вещей, чем футбол. Я не представляю, из-за чего он прошел.

Пройти через это и выиграть еще один титул – огромная заслуга его и всей команды поддержки, жены, душевных сил. Я думаю, что он, наверное, хотел бы добиться успеха для них. Чтобы ничто не позволило сбить его с ног или помешать достичь цели.

У меня большая любовь к Зинченко, а также большое уважение. Мы до сих пор общаемся. Нелегко уходить из клуба и все еще оставаться на связи, но он это сделал. Мы все еще шутим. У нас, наверное, будет какая-нибудь шутка в тоннеле – но как только прозвучит свисток, каждому из нас захочется выиграть. Я точно хочу победить Зинченко", – сказал Стоунз.