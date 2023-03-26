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Рашфорд после полученной травмы уехал со своей невестой в Нью-Йорк. Саутгейт ничего плохого не увидел
Маркус мог сыграть против сборной Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд был вызван в сборную Англии на мартовские матчи, однако покинул лагерь команды в начале сбора из-за травмы. Предполагалось, что он будет восстанавливаться на базе “манкунианцев”, однако он выбрал другой вариант времяпровождения.
В день матч сборной Англии против Италии 23 марта Рашфорд опубликовал в Instagram фотографию со своей невестой из Нью-Йорка. Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт не увидел в этом ничего плохого.
“После того, как его исключили из состава, он полностью решает, как проводить свое время. Игроки не получают много перерывов. Я уверен, что после завтрашней игры наши игроки улетят куда угодно. Если они получат 48 часов по такому расписанию, я думаю, они должны воспользоваться этим”, - сказал Саутгейт.
Наставник добавил, что подобная поездка Рашфорда не повлияет на дальнейшие вызовы нападающего в ряды сборной Англии.
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