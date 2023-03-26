  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рашфорд после полученной травмы уехал со своей невестой в Нью-Йорк. Саутгейт ничего плохого не увидел
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рашфорд после полученной травмы уехал со своей невестой в Нью-Йорк. Саутгейт ничего плохого не увидел

Англия
(1 голосов)

Маркус мог сыграть против сборной Украины

Рашфорд после полученной травмы уехал со своей невестой в Нью-Йорк. Саутгейт ничего плохого не увидел

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд был вызван в сборную Англии на мартовские матчи, однако покинул лагерь команды в начале сбора из-за травмы. Предполагалось, что он будет восстанавливаться на базе “манкунианцев”, однако он выбрал другой вариант времяпровождения.

В день матч сборной Англии против Италии 23 марта Рашфорд опубликовал в Instagram фотографию со своей невестой из Нью-Йорка. Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт не увидел в этом ничего плохого.

“После того, как его исключили из состава, он полностью решает, как проводить свое время. Игроки не получают много перерывов. Я уверен, что после завтрашней игры наши игроки улетят куда угодно. Если они получат 48 часов по такому расписанию, я думаю, они должны воспользоваться этим”, - сказал Саутгейт.

Наставник добавил, что подобная поездка Рашфорда не повлияет на дальнейшие вызовы нападающего в ряды сборной Англии.

Читайте такжеСаутгейт выпустит в старте против Украины полузащитника-резервиста, зажигающего в АПЛ – СМИ
По теме
yellow-arrow
Стоунз: У меня есть большая любовь к Зинченко, а также большое уважение
yellow-arrow
Пикфорд: Миколенко – игрок топ-уровня
yellow-arrow
Санчес: Я хотел перейти в Манчестер Сити, но мне помешал Моуриньо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Гарет Саутгейт Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде