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"В АПЛ титулы не выигрывают, а покупают. Это уже не футбол", - экс-владелец Челси раскритиковал нынешнюю систему
Кен Бэйтс старчески побрюзжал на молодежь
фото из свободных источников
Экс-владелец "Челси" Кен Бэйтс, который вледел клубом в 1982 – 2003 годах, оценил нынешних владельцев клубов АПЛ.
"Арабы. Катар, Саудовская Аравия, Дубай, Бахрейн... Клубы АПЛ – это либо игрушка богачей, либо, что еще хуже, пытаются следовать американскому стилю, где пять-шесть национальных видов спорта, в каждом из которых 10-12 клубов. И нет вылета.
И все они принадлежат компаниям по управлению капиталом. Для них это просто инвестиции. Вы больше не выигрываете титулы, а покупаете их, и я считаю, что это позорно. Это уже не футбол", - сказал Бейтс.
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