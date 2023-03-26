  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "В АПЛ титулы не выигрывают, а покупают. Это уже не футбол", - экс-владелец Челси раскритиковал нынешнюю систему
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"В АПЛ титулы не выигрывают, а покупают. Это уже не футбол", - экс-владелец Челси раскритиковал нынешнюю систему

Англия
(1 голосов)

Кен Бэйтс старчески побрюзжал на молодежь

"В АПЛ титулы не выигрывают, а покупают. Это уже не футбол", - экс-владелец Челси раскритиковал нынешнюю систему

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-владелец "Челси" Кен Бэйтс, который вледел клубом в 1982 – 2003 годах, оценил нынешних владельцев клубов АПЛ.

"Арабы. Катар, Саудовская Аравия, Дубай, Бахрейн... Клубы АПЛ – это либо игрушка богачей, либо, что еще хуже, пытаются следовать американскому стилю, где пять-шесть национальных видов спорта, в каждом из которых 10-12 клубов. И нет вылета.

И все они принадлежат компаниям по управлению капиталом. Для них это просто инвестиции. Вы больше не выигрываете титулы, а покупаете их, и я считаю, что это позорно. Это уже не футбол", - сказал Бейтс.

По теме
yellow-arrow
Один из лидеров Манчестер Сити пропустит матчи с Украиной и Ливерпулем
yellow-arrow
Рашфорд после полученной травмы уехал со своей невестой в Нью-Йорк. Саутгейт ничего плохого не увидел
yellow-arrow
Стоунз: У меня есть большая любовь к Зинченко, а также большое уважение
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде