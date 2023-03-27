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Официально. Тоттенхэм уволил главного тренера

Англия
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Уже известно, кто будет руководить командой до завершения сезона

Официально. Тоттенхэм уволил главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" уволил с должности главного тренера Антонио Конте. Клуб подтвердил эту информацию на официальном сайте и добавил, что расставание произошло по взаимному согласию сторон.

Руководить первой командой будет Кристиан Стеллини вместе с ассистентом Райаном Мэйсоном. Срок сделок рассчитан до завершения текущего сезона.

"У нас осталось 10 игр в Премьер-лиге, и мы ведем драку за место Лиги чемпионов. Нам всем нужно собраться вместе. Каждый должен подняться, чтобы обеспечить максимально высокий финиш для нашего клуба и удивительных, преданных поклонников", - прокомментировал эти кадровые изменения владелец "шпор" Даниэль Леви.

Напомним, что итальянский специалист возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2021 года. Под руководством Конте команда провела 76 матчей, 41 из которых выиграла, 12 раз сыграла вничью и 23 раза уступила. На данный момент лондонский клуб занимает четвертую строчку в АПЛ, которая дает пропуск в Лигу чемпионов на следующий сезон. Однако "Ньюкасл", отставая на два очка, имеет также на две игры меньше.

48-летний Кристиан Стеллини по ходу текущего сезона уже возглавлял "Тоттенхэм". В феврале, когда Конте находился на лечении, команда под его руководством одержала три победы, а также обыграла "Марсель" в Лиге чемпионов в начале ноября, когда Конте отбывал дисквалифицию. Он пришел в "шпоры" вместе с Конте в ноябре 2021-го.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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