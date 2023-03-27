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Официально. Тоттенхэм уволил главного тренера
Уже известно, кто будет руководить командой до завершения сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" уволил с должности главного тренера Антонио Конте. Клуб подтвердил эту информацию на официальном сайте и добавил, что расставание произошло по взаимному согласию сторон.
Руководить первой командой будет Кристиан Стеллини вместе с ассистентом Райаном Мэйсоном. Срок сделок рассчитан до завершения текущего сезона.
"У нас осталось 10 игр в Премьер-лиге, и мы ведем драку за место Лиги чемпионов. Нам всем нужно собраться вместе. Каждый должен подняться, чтобы обеспечить максимально высокий финиш для нашего клуба и удивительных, преданных поклонников", - прокомментировал эти кадровые изменения владелец "шпор" Даниэль Леви.
Напомним, что итальянский специалист возглавил
48-летний Кристиан Стеллини по ходу текущего сезона уже возглавлял "Тоттенхэм". В феврале, когда Конте находился на лечении, команда под его руководством одержала три победы, а также обыграла "Марсель" в Лиге чемпионов в начале ноября, когда Конте отбывал дисквалифицию. Он пришел в "шпоры" вместе с Конте в ноябре 2021-го.
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