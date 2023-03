Нагельсманн в шорт-листе Челси на случай увольнения Поттера

Юлиан Нагельсманн находится в шорт-листе "Челси" на случай увольнения Грэма Поттера, сообщает Флориан Плеттенберг. "Синие" при этом пока не думают об отставке менеджера.

Клуб хочет продолжать взаимоотношения с Поттером и строить совместный долгосрочный проект. Руководство поддерживает специалиста, но ждет, что он начнет добиваться результатов.

Отмечается, что Нагельсманн не хочет возвращаться к работе сразу же после отставки из "Баварии". Вероятно, специалист возьмет паузу.

В последних пяти матчах у "Челси" 3 победы, ничья и одно поражение. Не уступают "синие" своим соперникам 4 матча подряд. Клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов и занимает в АПЛ 10-е место.

News #Nagelsmann: Understand he’s on the shortlist of #CFC! In case that Potter should be dismissed. But important: Chelsea wants to continue with Potter, the bosses support him. But he has to deliver now! JN is unlikely to take over a new job immediately. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/oJRTL8cZv1