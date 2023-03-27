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Нагельсманн – главная цель руководства Тоттенхэма, после увольнения Конте

Англия
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Будет сложно

Нагельсманн – главная цель руководства Тоттенхэма, после увольнения Конте

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн – главная цель для руководства "Тоттенхэма" на смену Антонио Конте. "Шпоры" работают над приглашением менеджера.

Будет нелегко, Нагельсманном в конце сезона может заинтересоваться "Реал", который нестабильно выступает в Ла Лиге и регулярно проигрывает "Барселоне".

При этом сообщалось, что Нагельсманн не хочет сразу же приступать к работе после увольнения из "Баварии".

Немецкий специалист также находится в шорт-листе "Челси", на случай увольнения Грэма Поттера.

Нагельсманн к своим 35-ти годам завоевал Бундеслигу, два Суперкубка Германии, а также юношеский чемпионат Германии с "Хоффенхайом U-19" в сезоне-13/14.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
telegraph.co.uk

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