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Клопп хочет, чтобы Ливерпуль продлил 37-летнего Милнера

Англия
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При этом клуб не спешит начинать переговоры

Клопп хочет, чтобы Ливерпуль продлил 37-летнего Милнера

Фото: Planet Football

Новина українською

Юрген Клопп хочет, чтобы "Ливерпуль" продлил контракт с полузащитником Джеймсом Милнером. В январе англичанину исполнилось 37 лет.

Несмотря на возраст, полузащитник получает игровое время в "Ливерпуле". Клопп ценит его за опыт и универсальность и Милнер незаменим в заполнении дыр, когда основные игроки травмированны.

При этом клуб не спешит продлевать англичанина. Несмотря на грядущую перестройку полузащиты, Юрген все равно рассчитывает на Милнера.

В этом сезоне Милнер 32 раза выходил за "Ливерпуль" и отдал 2 голевые передачи.

Джеймс провел 321 матч с тех пор, как летом 2015 года перешел бесплатно из "Манчестер Сити". За 20-летнюю карьеру на взрослом уровне он сыграл 608 матчей в Премьер-лиге. В следующем матче он сравняется с Фрэнком Лэмпардом и выйдет на третье место в истории АПЛ по этому показателю.

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В статье: Юрген Клопп Джеймс Милнер Ливерпуль
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Источник:
theathletic.com

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