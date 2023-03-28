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В сеть слили фото возможной формы Арсенала на сезон 2023/24
На домашнюю экипировку вернутся золотистые лого
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный портал Footy Headlines слил фото вероятно домашней формы "Арсенала" на сезон 2023/24.
На домашний комплект игровой формы "канониров" от немецкой компании Adidas вернутся золотистые логотипы, похожие на находящиеся на домашней экипировки в сезоне 2005/2006.
В остальном формы будут отличаться. В частности, на новой будут белые рукава и традиционный красный цвет, а не бордовый.
Домашняя форма сезона 2005/2006:
Вероятно, новая домашняя форма:
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