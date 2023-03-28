В сеть слили фото возможной формы Арсенала на сезон 2023/24

Известный портал Footy Headlines слил фото вероятно домашней формы "Арсенала" на сезон 2023/24.

На домашний комплект игровой формы "канониров" от немецкой компании Adidas вернутся золотистые логотипы, похожие на находящиеся на домашней экипировки в сезоне 2005/2006.

В остальном формы будут отличаться. В частности, на новой будут белые рукава и традиционный красный цвет, а не бордовый.

Домашняя форма сезона 2005/2006:

Вероятно, новая домашняя форма: