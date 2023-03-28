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Хавбек Арсенала: Зинченко – один из самых техничных игроков, которых я видел
Эмил Смит-Роу рассыпался в комплиментах своему одноклубнику
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" Эмил Смит-Роу заявил, что с появлением Александра Зинченко и Габриэля Жезуса лондонская команда поверила в успех.
"Я почувствовал еще с предсезонной подготовки, насколько все изменилось и как игроки были настроены. Жезус и Зинченко знают, как выигрывать трофеи.
Наш успех связан с их приходом. Менталитет Зинченко и Жезуса невыразим. Я не могу поверить, что "Манчестер Сити" отпустил их. Зинченко – один из самых техничных игроков, которых я когда-либо видел", – приводит слова Смит-Роу The Athletic.
Ранее бывший форвард "Арсенала" Кевин Кэмпбелл выступил с похвалой в адрес Александра Зинченко.
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