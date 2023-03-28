Хавбек Арсенала: Зинченко – один из самых техничных игроков, которых я видел

Полузащитник "Арсенала" Эмил Смит-Роу заявил, что с появлением Александра Зинченко и Габриэля Жезуса лондонская команда поверила в успех.

"Я почувствовал еще с предсезонной подготовки, насколько все изменилось и как игроки были настроены. Жезус и Зинченко знают, как выигрывать трофеи.

Наш успех связан с их приходом. Менталитет Зинченко и Жезуса невыразим. Я не могу поверить, что "Манчестер Сити" отпустил их. Зинченко – один из самых техничных игроков, которых я когда-либо видел", – приводит слова Смит-Роу The Athletic.