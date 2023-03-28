Сака продлит контракт с Арсеналом и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

Вингер "Арсенала" Букайо Сака в ближайшее время поставит свою подпись под новым контрактом с клубом. Его нынешнее соглашение с лондонцами истекает летом 2024 года.

Как сообщает Daily Mail, по новому договору Сака будет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю, что составляет около 15 миллионов в год. Благодаря этому англичанин станет самым высокооплачиваемым игроком клуба и одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории лондонцев. Издание отмечает, что вингер дал понять руководству, что намерен остаться в "Арсенале".

В текущем сезоне 21-летний Сака провел 38 матчей за "канониров" во всех турнирах, забил 13 голов и выполнил 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 110 млн евро.