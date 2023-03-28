  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нагельсманн не хочет сразу после увольнения приступать к работе в Тоттенхэме
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагельсманн не хочет сразу после увольнения приступать к работе в Тоттенхэме

Англия
(1 голосов)

Всегда стоит выждать

Нагельсманн не хочет сразу после увольнения приступать к работе в Тоттенхэме

Фото: https://twitter.com/J__Nagelsmann

Новина українською

Юлиан Нагельсманн не хочет возвращаться к работе сразу же после увольнения из "Баварии", сообщает Bild. Он не будет занимать вакантное место в "Тоттенхэме".

Юлиан хочет подождать до лета с продолжением работы и рассматривать предложения уже тогда. Специалист хочет проанализировать свое первое увольнение, а также, вероятно, предложений из более интересных клубов, чем "шпоры".

Ранее сообщалось, что Нагельсманн – главная цель руководства "Тоттенхэма" в качестве замены Антонио Конте. С итальянским менеджером распрощались в ночь с воскресенья на понедельник.

Читайте также Нагельсманн – главная цель руководства Тоттенхэма, после увольнения Конте

Место главного тренера может освободиться летом в "Реале", а также "ПСЖ". Возможно Нагельсманн ожидает приглашение от одного из этих клубов.

По теме
yellow-arrow
Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО
yellow-arrow
Сака продлит контракт с Арсеналом и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
yellow-arrow
Холанда заметили во время разговора по телефону за рулем роскошного Роллс-Ройса за 370 тисяч долларов. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bild.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде