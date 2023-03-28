Нагельсманн не хочет сразу после увольнения приступать к работе в Тоттенхэме

Юлиан Нагельсманн не хочет возвращаться к работе сразу же после увольнения из "Баварии", сообщает Bild. Он не будет занимать вакантное место в "Тоттенхэме".

Юлиан хочет подождать до лета с продолжением работы и рассматривать предложения уже тогда. Специалист хочет проанализировать свое первое увольнение, а также, вероятно, предложений из более интересных клубов, чем "шпоры".

Ранее сообщалось, что Нагельсманн – главная цель руководства "Тоттенхэма" в качестве замены Антонио Конте. С итальянским менеджером распрощались в ночь с воскресенья на понедельник.

Место главного тренера может освободиться летом в "Реале", а также "ПСЖ". Возможно Нагельсманн ожидает приглашение от одного из этих клубов.