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Нагельсманн не хочет сразу после увольнения приступать к работе в Тоттенхэме
Всегда стоит выждать
Фото: https://twitter.com/J__Nagelsmann
Юлиан Нагельсманн не хочет возвращаться к работе сразу же после увольнения из "Баварии", сообщает Bild. Он не будет занимать вакантное место в "Тоттенхэме".
Юлиан хочет подождать до лета с продолжением работы и рассматривать предложения уже тогда. Специалист хочет проанализировать свое первое увольнение, а также, вероятно, предложений из более интересных клубов, чем "шпоры".
Ранее сообщалось, что Нагельсманн – главная цель руководства "Тоттенхэма" в качестве замены Антонио Конте. С итальянским менеджером распрощались в ночь с воскресенья на понедельник.
Место главного тренера может освободиться летом в "Реале", а также "ПСЖ". Возможно Нагельсманн ожидает приглашение от одного из этих клубов.
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