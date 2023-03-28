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Ковач из Вольфсбурга отказался возглавить Тоттенхэм

Англия
(1 голосов)

Седьмое место Бундеслиги привлекательнее борьбы за ЛЧ в АПЛ

Ковач из Вольфсбурга отказался возглавить Тоттенхэм

Фото: vfl-wolfsburg.de

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Главный тренер "Вольфсбурга" Нико Ковач отказал "Тоттенхэму" в переговорах. Специалист предпочел остаться в немецком клубе.

Сначала "шпоры" обратились непосредственно к клубу, запросив переговоры, но в них отказал уже сам менеджер.

Напомним, что "Тоттенхэм" и Антонио Конте расторгли соглашение и теперь клубом руководит Кристиан Стеллини, который управлял командой, когда Конте лечился по ходу этого сезона.

Ковач руководит "Вольфсбургом" с июля прошлого года. Клуб ханимает 7-е место в Бундеслиге, набрав 38 очков после 25 туров.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Нико Ковач Вольфсбург
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Источник:
waz-online.de

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