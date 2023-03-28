Ковач из Вольфсбурга отказался возглавить Тоттенхэм

Главный тренер "Вольфсбурга" Нико Ковач отказал "Тоттенхэму" в переговорах. Специалист предпочел остаться в немецком клубе.

Сначала "шпоры" обратились непосредственно к клубу, запросив переговоры, но в них отказал уже сам менеджер.

Напомним, что "Тоттенхэм" и Антонио Конте расторгли соглашение и теперь клубом руководит Кристиан Стеллини, который управлял командой, когда Конте лечился по ходу этого сезона.

Ковач руководит "Вольфсбургом" с июля прошлого года. Клуб ханимает 7-е место в Бундеслиге, набрав 38 очков после 25 туров.