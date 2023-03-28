Рэтклиффу придется продать свою долю в Ницце, если его предложение о покупке Юнайтед победит

Сэру Джиму Рэтклиффу, бизнесмену и владельцу нефтяной компании INEOS, придется продать долю в "Ницце", если его заявку на покупку "Манчестер Юнайтед" одобрят. Если он не хочет, чтобы один из клубов исключили из Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что недавно президент УЕФА Александер Чеферин публично заявил, что они хотят пересмотреть правила владения клубами, пока одному владельцу нельзя иметь два клуба в одном соревновании под эгидой УЕФА.

Таким образом, если "Манчестер Юнайтед" после покупки Рэтклиффом подпадет в Лигу чемпионов с 4-го места, а "Ницца" с третьего – "манкунианцы" будут исключены из турнира.

Второму претенденту на покупку "Юнайтед" шейху Джассиму бин Хамаду Аль-Тани также придется предоставить УЕФА доказательства, что он не имеет отношения к Qatar Sports Investments, которому принадлежит "ПСЖ". В противном случае клуб, квалифицировавшийся в ЛЧ с более низкого места в национальном первенстве, будет исключен из турнира.