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Челси отстранил тренера Барри от работы. Тухель на пресс-конференции заявлял, что хочет вернуть его в свой штаб уже в Баварии

Англия
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Воссоединение

Челси отстранил тренера Барри от работы. Тухель на пресс-конференции заявлял, что хочет вернуть его в свой штаб уже в Баварии

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Челси" отстранил тренера Энтони Барри от работы, сообщает Goal.com. Томас Тухель на первой пресс-конференции в качестве менеджера "Баварии" заявил, что хочет с ним снова работать.

"Мой тренерский штаб тоже не был готов (к назначению в "Баварию"), поэтому большое спасибо их семьям за их гибкость. Там будут Арно Михелс и Жолт Лоу, которые работают со мной более десяти лет. Мы надеемся добавить Энтони Барри, который сейчас работает в "Челси", – сказал Тухель на пресс-кофнеренции.

Сам Барри также хотел бы снова воссоединится с Тухелем в "Баварии". Он остался в "Челси", после того как руководство уволило Томаса в сентябре прошлого года.

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Напомним, что руководство "Баварии" подписало с Томасом Тухелем контракт на 2,5 года. Менеджер будет получать 12 миллионов евро в год, тогда как Нагельсманну платили 8 миллионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
goal.com

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