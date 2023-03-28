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Челси отстранил тренера Барри от работы. Тухель на пресс-конференции заявлял, что хочет вернуть его в свой штаб уже в Баварии
Воссоединение
Фото: twitter.com/FCBayern
"Челси" отстранил тренера Энтони Барри от работы, сообщает Goal.com. Томас Тухель на первой пресс-конференции в качестве менеджера "Баварии" заявил, что хочет с ним снова работать.
"Мой тренерский штаб тоже не был готов (к назначению в "Баварию"), поэтому большое спасибо их семьям за их гибкость. Там будут Арно Михелс и Жолт Лоу, которые работают со мной более десяти лет. Мы надеемся добавить Энтони Барри, который сейчас работает в "Челси", – сказал Тухель на пресс-кофнеренции.
Сам Барри также хотел бы снова воссоединится с Тухелем в "Баварии". Он остался в "Челси", после того как руководство уволило Томаса в сентябре прошлого года.
Напомним, что руководство "Баварии" подписало с Томасом Тухелем контракт на 2,5 года. Менеджер будет получать 12 миллионов евро в год, тогда как Нагельсманну платили 8 миллионов.
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