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Шахтер платил меньше. СМИ назвали зарплату Де Дзерби в Брайтоне
Экс-наставник "горняков" зарабатывает неплохие деньги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянское издание TuttoMercatoWeb раскрыло заработную плату Роберто Де Дзерби в "Брайтоне".
Согласно данным источника, за год в Англии 43-летний итальянец получает 5 миллионов евро. Сумма отступных в его контракте составляет 13 миллионов евро.
Его доход в "Шахтере", который он покинул летом 2022 года, составлял 4 миллиона евро. Напомним, Де Дзерби возглавил "Брайтон" в сентябре, подписав соглашение на 4 года. Сейчас "чайки" занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, что итальянский специалист заинтересовал "Интер" и "Тоттенхэм".
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