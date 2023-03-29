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Шахтер платил меньше. СМИ назвали зарплату Де Дзерби в Брайтоне

Англия
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Экс-наставник "горняков" зарабатывает неплохие деньги

Шахтер платил меньше. СМИ назвали зарплату Де Дзерби в Брайтоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянское издание TuttoMercatoWeb раскрыло заработную плату Роберто Де Дзерби в "Брайтоне".

Согласно данным источника, за год в Англии 43-летний итальянец получает 5 миллионов евро. Сумма отступных в его контракте составляет 13 миллионов евро.

Его доход в "Шахтере", который он покинул летом 2022 года, составлял 4 миллиона евро. Напомним, Де Дзерби возглавил "Брайтон" в сентябре, подписав соглашение на 4 года. Сейчас "чайки" занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист заинтересовал "Интер" и "Тоттенхэм".

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
TuttoMercatoWeb 

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