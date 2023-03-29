Шахтер платил меньше. СМИ назвали зарплату Де Дзерби в Брайтоне

Итальянское издание TuttoMercatoWeb раскрыло заработную плату Роберто Де Дзерби в "Брайтоне".

Согласно данным источника, за год в Англии 43-летний итальянец получает 5 миллионов евро. Сумма отступных в его контракте составляет 13 миллионов евро.

Его доход в "Шахтере", который он покинул летом 2022 года, составлял 4 миллиона евро. Напомним, Де Дзерби возглавил "Брайтон" в сентябре, подписав соглашение на 4 года. Сейчас "чайки" занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист заинтересовал "Интер" и "Тоттенхэм".