Два легендарных футбольных тренера включены в Зал славы АПЛ

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон и экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер включены в Зал славы Английской премьер-лиги.

Фергюсон 13 раз приводил "красных дьяволов" к чемпионскому титулу в элитном дивизионе чемпионата Англии. Всего он выиграл 38 трофеев во главе "МЮ". Венгер тренировал "Арсенал" в течении 22 сезонов, что является рекордом АПЛ. Вместе с ним "канониры" завоевали три чемпионства.

Два бывших коуча стали первыми, кто удостоился такой чести. До них почетная награда присуждалась только футболистам.

Зал славы был открыт в 2021 году. Также в него входят: Алан Ширер, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро и Иан Райт.

