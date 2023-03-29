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Два легендарных футбольных тренера включены в Зал славы АПЛ

Англия
(1 голосов)

Специалисты получили заслуженное признание

Два легендарных футбольных тренера включены в Зал славы АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон и экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер включены в Зал славы Английской премьер-лиги.

Фергюсон 13 раз приводил "красных дьяволов" к чемпионскому титулу в элитном дивизионе чемпионата Англии. Всего он выиграл 38 трофеев во главе "МЮ". Венгер тренировал "Арсенал" в течении 22 сезонов, что является рекордом АПЛ. Вместе с ним "канониры" завоевали три чемпионства.

Два бывших коуча стали первыми, кто удостоился такой чести. До них почетная награда присуждалась только футболистам.

Зал славы был открыт в 2021 году. Также в него входят: Алан Ширер, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро и Иан Райт.

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В статье: Арсен Венгер Алекс Фергюсон Зал славы АПЛ
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
29.03.2023 в 13:29
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