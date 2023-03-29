Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два легендарных футбольных тренера включены в Зал славы АПЛ
Специалисты получили заслуженное признание
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон и экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер включены в Зал славы Английской премьер-лиги.
Фергюсон 13 раз приводил "красных дьяволов" к чемпионскому титулу в элитном дивизионе чемпионата Англии. Всего он выиграл 38 трофеев во главе "МЮ". Венгер тренировал "Арсенал" в течении 22 сезонов, что является рекордом АПЛ. Вместе с ним "канониры" завоевали три чемпионства.
Два бывших коуча стали первыми, кто удостоился такой чести. До них почетная награда присуждалась только футболистам.
Зал славы был открыт в 2021 году. Также в него входят: Алан Ширер, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро и Иан Райт.
Two legends who helped define the Premier League.— Premier League (@premierleague) March 29, 2023
Sir Alex Ferguson and Arsene Wenger are the first two inductees of the 2023 #PLHallOfFame pic.twitter.com/fwgwtst5c3
Популярное сейчас
- У Месси уже больше 100 голов за сборную. Аргентина поиздевалась над Кюрасао
- Тернопольская Нива подписала экс-динамовца
- Ребров не собирается в сборную, провал Испании, лидеры Шахтера выросли в цене. Главные новости за 28 марта
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО