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Голкипер МЮ отклонил первое предложение клуба по новому контракту

Англия
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Его не устроили финансовые условия

Голкипер МЮ отклонил первое предложение клуба по новому контракту

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа отклонил первое предложение клуба о пролонгации сотрудничества.

Как сообщает The Athletic, 32-летнего голкипера не устроили финансовые условия по новому соглашению. Де Хеа хочет продолжить выступать на "Олд Траффорд", но считает, что его игра в этом сезоне по-прежнему делает его одним из самых важных игроков.

Он считает, что заслуживает большего, в то время как манкунианцы не готовы выполнить требования футболиста. Тем не менее, переговоры между сторонами продолжаются.

В текущем сезоне Де Хеа провел 42 матча за "МЮ" во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей. Действующий контракт испанца рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Aathletic

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