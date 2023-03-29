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Голкипер МЮ отклонил первое предложение клуба по новому контракту
Его не устроили финансовые условия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа отклонил первое предложение клуба о пролонгации сотрудничества.
Как сообщает The Athletic, 32-летнего голкипера не устроили финансовые условия по новому соглашению. Де Хеа хочет продолжить выступать на "Олд Траффорд", но считает, что его игра в этом сезоне по-прежнему делает его одним из самых важных игроков.
Он считает, что заслуживает большего, в то время как манкунианцы не готовы выполнить требования футболиста. Тем не менее, переговоры между сторонами продолжаются.
В текущем сезоне Де Хеа провел 42 матча за "МЮ" во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей. Действующий контракт испанца рассчитан до лета 2023 года.
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