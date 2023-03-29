Энрике не возглавит Тоттенхэм: Сейчас я не возглавлю ни одну из команд АПЛ

Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании рассказал, что не видит себя в АПЛ в ближайшее время. Тем не менее, он хотел бы поработать в Премьер-лиге.

"Я бы хотел поработать в Англии, но не вижу себя там следующим летом.

Я бы хотел прийти в клуб, в котором мог бы делать важные вещи. Такой очень сложно найти.

Я не возглавлю ни одну из команд АПЛ сейчас", - сказал Энрике.