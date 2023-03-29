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Энрике не возглавит Тоттенхэм: Сейчас я не возглавлю ни одну из команд АПЛ

Англия
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Испанец не спешит с поиском работы

Энрике не возглавит Тоттенхэм: Сейчас я не возглавлю ни одну из команд АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании рассказал, что не видит себя в АПЛ в ближайшее время. Тем не менее, он хотел бы поработать в Премьер-лиге.

"Я бы хотел поработать в Англии, но не вижу себя там следующим летом.

Я бы хотел прийти в клуб, в котором мог бы делать важные вещи. Такой очень сложно найти.

Я не возглавлю ни одну из команд АПЛ сейчас", - сказал Энрике.

Напомним, что сборная Испании рассталась с Луисом Энрике после чемпионата мира в Катаре. "Фурия роха" дошла до 1/8 финала, где вылетела от сборной Марокко (0:0, пен. 0:3).

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В статье: Луис Энрике Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
theathletic.com

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