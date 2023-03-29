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МЮ начнет переговоры с Рашфордом о долгосрочном контракте до конца сезона
Клуб хочет сохранить лидера
фото - Getty Images
"Манчестер Юнайтед" собирается начать переговоры о новом крупном контракте для Маркуса Рашфорда до конца сезона, сообщает ESPN. Его текущее соглашение истекает летом 2024-го.
В декабре, после чемпионата мира, "МЮ" и игрок активировали опцию продления в контракте на год. До этого соглашение истекало в конце этого сезона.
Окончательно закрыть вопрос и подписать долгосрочный контракт клуб хотел бы к началу следующего сезона.
Ранее стало известно, что прошлым летом "ПСЖ" предлагал Рашфорду 400 тысяч фунтов в неделю, но англичанин выбрал остаться в стане "манкунианцев".
В этом сезоне Рашфорд провел за "МЮ" 44 матча, забил 27 голов и отдал 9 голевых передач.
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