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МЮ начнет переговоры с Рашфордом о долгосрочном контракте до конца сезона

Англия
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Клуб хочет сохранить лидера

МЮ начнет переговоры с Рашфордом о долгосрочном контракте до конца сезона

фото - Getty Images

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"Манчестер Юнайтед" собирается начать переговоры о новом крупном контракте для Маркуса Рашфорда до конца сезона, сообщает ESPN. Его текущее соглашение истекает летом 2024-го.

В декабре, после чемпионата мира, "МЮ" и игрок активировали опцию продления в контракте на год. До этого соглашение истекало в конце этого сезона.

Окончательно закрыть вопрос и подписать долгосрочный контракт клуб хотел бы к началу следующего сезона.

Ранее стало известно, что прошлым летом "ПСЖ" предлагал Рашфорду 400 тысяч фунтов в неделю, но англичанин выбрал остаться в стане "манкунианцев".

Читайте также ПСЖ предлагал Рашфорду 400 тысяч фунтов в неделю, но англичанин решил остаться в МЮ

В этом сезоне Рашфорд провел за "МЮ" 44 матча, забил 27 голов и отдал 9 голевых передач.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
espn.co.uk

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