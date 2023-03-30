Эдегор: Как только Зинченко прибыл в клуб, каждый понял, что он даст нам что-то особенное

Капитан и полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор поделился мнением о влиянии украинца Александра Зинченко на игру команды.

"Как только Зинченко прибыл в клуб, каждый понял, что он даст нам что-то особенное. Невероятный игрок, очень качественный на мяче. Но также он победитель, всегда хочет выигрывать.

Он ежедневно приносит много энергии, отдается на 100%, сражается за команду. У него много страсти к игре", - цитирует Эдегора TBR Football.