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Эдегор: Как только Зинченко прибыл в клуб, каждый понял, что он даст нам что-то особенное

Англия
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Капитан "Арсенала" оценил важность украинца для клуба

Эдегор: Как только Зинченко прибыл в клуб, каждый понял, что он даст нам что-то особенное

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан и полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор поделился мнением о влиянии украинца Александра Зинченко на игру команды.

"Как только Зинченко прибыл в клуб, каждый понял, что он даст нам что-то особенное. Невероятный игрок, очень качественный на мяче. Но также он победитель, всегда хочет выигрывать.

Он ежедневно приносит много энергии, отдается на 100%, сражается за команду. У него много страсти к игре", - цитирует Эдегора TBR Football.

Ранее авторитетное издание Goal включило Зинченко в топ-5 игроков "Арсенала" нынешнего сезона.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Мартин Эдегор
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Источник:
TBR Football

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