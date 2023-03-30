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Эдегор: Как только Зинченко прибыл в клуб, каждый понял, что он даст нам что-то особенное
Капитан "Арсенала" оценил важность украинца для клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан и полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор поделился мнением о влиянии украинца Александра Зинченко на игру команды.
"Как только Зинченко прибыл в клуб, каждый понял, что он даст нам что-то особенное. Невероятный игрок, очень качественный на мяче. Но также он победитель, всегда хочет выигрывать.
Он ежедневно приносит много энергии, отдается на 100%, сражается за команду. У него много страсти к игре", - цитирует Эдегора TBR Football.
Ранее авторитетное издание Goal включило Зинченко в топ-5 игроков "Арсенала" нынешнего сезона.
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