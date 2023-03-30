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15 игроков номинированы на включение в Зал славы АПЛ
Выберут лишь трех
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига представила шорт-лист из 15-ти бывших футболистов, которые претендуют на попадание в Зал славы АПЛ.
В их число вошли: Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Майкл Кэррик, Петр Чех, Эндрю Коул, Эшли Коул, Джермейн Дефо, Лес Фердинанд, Рио Фердинанд, Робби Фаулер, Гарри Невилл, Майкл Оуэн, Джон Терри, Яя Туре и Неманья Видич.
Болельщики должны выбрать трех кандидатов. Голосование продлится до 10 апреля.
Ранее в зал славы включили легендарных тренеров Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.
Introducing your 2023 #PLHallOfFame nominees ????— Premier League (@premierleague) March 30, 2023
Vote for your 3️⃣: https://t.co/cVUsRGi8Vs pic.twitter.com/DHYhP3Uhnw
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