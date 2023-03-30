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15 игроков номинированы на включение в Зал славы АПЛ

Англия
(1 голосов)

Выберут лишь трех

15 игроков номинированы на включение в Зал славы АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига представила шорт-лист из 15-ти бывших футболистов, которые претендуют на попадание в Зал славы АПЛ.

В их число вошли: Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Майкл Кэррик, Петр Чех, Эндрю Коул, Эшли Коул, Джермейн Дефо, Лес Фердинанд, Рио Фердинанд, Робби Фаулер, Гарри Невилл, Майкл Оуэн, Джон Терри, Яя Туре и Неманья Видич.

Болельщики должны выбрать трех кандидатов. Голосование продлится до 10 апреля.

Ранее в зал славы включили легендарных тренеров Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.

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В статье: Яя Туре Гари Невилл Джермейн Дефо Джон Терри Неманья Видич Петр Чех Рио Фердинанд Эшли Коул Майкл Оуэн Робби Фаулер Майкл Кэррик Тони Адамс Энди Коул Сол Кэмпбелл Лес Фердинанд Зал славы АПЛ
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Источник:
premierleague.com

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