Манчестер Сити - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

Реальность такова, что сейчас эти соперники выполняют разные задачи в Премьер-лиге. Манчестер Сити все еще стремится догнать Арсенал, в то время как Ливерпулю нужно постараться, чтобы попасть в ТОП-4. На первый взгляд горожане сейчас в лучшей форме, но матч состоится после международной паузы, когда все предыдущие наработки сбиваются. Ну и для Юргена Клоппа важно одолеть Хосепа Гвардиолу, что станет подтверждением его позиций в клубе.

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Кто победит в центральном матче 29-го тура Английской Премьер-лиги, смотрите в субботу, 1 апреля. Начало игры Манчестер Сити – Ливерпуль – в 14:30.

В Украине в прямом эфире матч будет доступен на телеканале Setanta Sports. Если у вас нет возможности просмотреть матч, за ходом противостояния вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Манчестер Сити – Ливерпуль онлайн >>>

Трансляция матча В эфире Дивитись онлайн Манчестер Сіті - Ліверпуль Смотреть трансляцию

В других странах матч Ман Сити – Ливерпуль в прямом эфире покажут: