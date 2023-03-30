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Манчестер Сити - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии
Где покажут в прямом эфире матч Манчестер Сити – Ливерпуль, Английская Премьер-лига, 1 апреля 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Реальность такова, что сейчас эти соперники выполняют разные задачи в Премьер-лиге. Манчестер Сити все еще стремится догнать Арсенал, в то время как Ливерпулю нужно постараться, чтобы попасть в ТОП-4. На первый взгляд горожане сейчас в лучшей форме, но матч состоится после международной паузы, когда все предыдущие наработки сбиваются. Ну и для Юргена Клоппа важно одолеть Хосепа Гвардиолу, что станет подтверждением его позиций в клубе.
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Кто победит в центральном матче 29-го тура Английской Премьер-лиги, смотрите в субботу, 1 апреля. Начало игры Манчестер Сити – Ливерпуль – в 14:30.
В Украине в прямом эфире матч будет доступен на телеканале Setanta Sports. Если у вас нет возможности просмотреть матч, за ходом противостояния вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Манчестер Сити – Ливерпуль онлайн >>>
В других странах матч Ман Сити – Ливерпуль в прямом эфире покажут:
- Чехия - Skylink
- Франция - Canal+ Foot
- Германия - Sky Go, Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League, WOW
- Ирландия - BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1, TalkSport Radio UK
- Израиль - Sport 1
- Италия - SKY Go Italia, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, NOW TV
- Польша - Viaplay Poland
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Испания - Movistar+, DAZN, DAZN 2
- Турция - beIN CONNECT Turkey
- Соединённое Королевство - BTSport.com, TalkSport Radio UK, BT Sport Ultimate, BT Sport 1, BT Sport App
- США - Peacock, SiriusXM FC
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