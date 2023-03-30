  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Манчестер Сити – Ливерпуль, Английская Премьер-лига, 1 апреля 2023

Манчестер Сити - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Реальность такова, что сейчас эти соперники выполняют разные задачи в Премьер-лиге. Манчестер Сити все еще стремится догнать Арсенал, в то время как Ливерпулю нужно постараться, чтобы попасть в ТОП-4. На первый взгляд горожане сейчас в лучшей форме, но матч состоится после международной паузы, когда все предыдущие наработки сбиваются. Ну и для Юргена Клоппа важно одолеть Хосепа Гвардиолу, что станет подтверждением его позиций в клубе.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Кто победит в центральном матче 29-го тура Английской Премьер-лиги, смотрите в субботу, 1 апреля. Начало игры Манчестер Сити – Ливерпуль – в 14:30.

В Украине в прямом эфире матч будет доступен на телеканале Setanta Sports. Если у вас нет возможности просмотреть матч, за ходом противостояния вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Манчестер Сити – Ливерпуль онлайн >>>

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивитись онлайн Манчестер Сіті - Ліверпуль
Смотреть трансляцию

В других странах матч Ман Сити – Ливерпуль в прямом эфире покажут:

  • Чехия - Skylink
  • Франция - Canal+ Foot
  • Германия - Sky Go, Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League, WOW
  • Ирландия - BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1, TalkSport Radio UK
  • Израиль - Sport 1
  • Италия - SKY Go Italia, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, NOW TV
  • Польша - Viaplay Poland
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Испания - Movistar+, DAZN, DAZN 2
  • Турция - beIN CONNECT Turkey
  • Соединённое Королевство - BTSport.com, TalkSport Radio UK, BT Sport Ultimate, BT Sport 1, BT Sport App
  • США - Peacock, SiriusXM FC
По теме
yellow-arrow
15 игроков номинированы на включение в Зал славы АПЛ
yellow-arrow
Эдегор: Как только Зинченко прибыл в клуб, каждый понял, что он даст нам что-то особенное
yellow-arrow
Мудрик: Однажды тот, кто говорил, что я лузер, скажет, что я победитель
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Сити смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде