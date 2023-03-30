Манчестер Сити назначит Энрике, если Гвардиола уйдет

"Манчестер Сити" намерен пригласить Луиса Энрике в случае ухода с должности Пепа Гвардиолы, сообщает El Chiringuito. У "горожан" готов контракт на 3 года с оплатой в 16 миллионов евро за сезон.

Ранее Луис Энрике заявил, что хотел бы поработать в Премьер-лиге, но в большом клубе. Он сказал, что не видит себя в АПЛ в ближайшее время, даже летом.

Луис Энрике покинул сборную Испании после чемпионата мира в Катаре, когда "фурия роха" вылетела в 1/8 от сборной Марокко (0:0, пен. 3:0).

До этого испанец работал в "Барселоне", "Сельте" и "Роме". С "сине-гранатовыми" Луис завоевал все возможные клубные трофеи, а также стал лучшим клубным тренером года в сезоне-14/15.

Контракт Гвардиолы с "Сити" рассчитан до лета 2025-го. "Горожане" идут вторыми в АПЛ, отставая от "Арсенала" на 8 очков, имея игру в запасе.