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Манчестер Сити назначит Энрике, если Гвардиола уйдет
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Фото: twitter.com/SEFutbol
"Манчестер Сити" намерен пригласить Луиса Энрике в случае ухода с должности Пепа Гвардиолы, сообщает El Chiringuito. У "горожан" готов контракт на 3 года с оплатой в 16 миллионов евро за сезон.
Ранее Луис Энрике заявил, что хотел бы поработать в Премьер-лиге, но в большом клубе. Он сказал, что не видит себя в АПЛ в ближайшее время, даже летом.
Луис Энрике покинул сборную Испании после чемпионата мира в Катаре, когда "фурия роха" вылетела в 1/8 от сборной Марокко (0:0, пен. 3:0).
До этого испанец работал в "Барселоне", "Сельте" и "Роме". С "сине-гранатовыми" Луис завоевал все возможные клубные трофеи, а также стал лучшим клубным тренером года в сезоне-14/15.
Контракт Гвардиолы с "Сити" рассчитан до лета 2025-го. "Горожане" идут вторыми в АПЛ, отставая от "Арсенала" на 8 очков, имея игру в запасе.
‼ "Si Guardiola se va, el City quiere a Luis Enrique"— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 29, 2023
???? "Le ofrecen 3 temporadas y 16 millones por año"
???????? EXCLUSIVA de @JavidelaPena ???????? pic.twitter.com/JOvtmY7JMj
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