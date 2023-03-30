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ФИФА распространила санкции против бывших менеджеров Ювентуса на весь мир. Тоттенхэм выпустил заявление касаемо спортивного директора Паратичи
Плохие новости для "шпор"
Фото: twitter.com/SpursOfficial
"Тоттенхэм" выпустил заявление касаемо санкций Итальянской федерации футбола (FIGC), наложенных на экс-менеджеров "Ювентуса" и которые ФИФА распространила на весь мир.
FIGC помимо Аньелли, Недведа и других наложили санкции на Фабио Паратичи, который работает спортивным директором в "Тоттенхэме".
"После сообщений в СМИ клуб направил срочный запрос в ФИФА.
ФИФА уведомила нас о своем решении в среду, 29 марта 2023 года, поздно вечером, в письменном виде. ФИФА провела это обсуждение без предварительного уведомления какой-либо из заинтересованных сторон.
Мы срочно запрашиваем у ФИФА дальнейших разъяснений относительно деталей распространения санкций и его отличий от санкций FIGC", – говорится в заявлении.
Напомним, что недавно "Тоттенхэм" также расстался с главным тренером Антонио Конте. Сейчас командой руководит Кристиан Стеллини.
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