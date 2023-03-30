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ФИФА распространила санкции против бывших менеджеров Ювентуса на весь мир. Тоттенхэм выпустил заявление касаемо спортивного директора Паратичи

Англия
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Плохие новости для "шпор"

ФИФА распространила санкции против бывших менеджеров Ювентуса на весь мир. Тоттенхэм выпустил заявление касаемо спортивного директора Паратичи

Фото: twitter.com/SpursOfficial

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"Тоттенхэм" выпустил заявление касаемо санкций Итальянской федерации футбола (FIGC), наложенных на экс-менеджеров "Ювентуса" и которые ФИФА распространила на весь мир.

FIGC помимо Аньелли, Недведа и других наложили санкции на Фабио Паратичи, который работает спортивным директором в "Тоттенхэме".

"После сообщений в СМИ клуб направил срочный запрос в ФИФА.

ФИФА уведомила нас о своем решении в среду, 29 марта 2023 года, поздно вечером, в письменном виде. ФИФА провела это обсуждение без предварительного уведомления какой-либо из заинтересованных сторон.

Мы срочно запрашиваем у ФИФА дальнейших разъяснений относительно деталей распространения санкций и его отличий от санкций FIGC", – говорится в заявлении.

Напомним, что недавно "Тоттенхэм" также расстался с главным тренером Антонио Конте. Сейчас командой руководит Кристиан Стеллини.

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В статье: Ювентус (Турин) ФИФА Тоттенхэм (Лондон) Фабио Паратичи
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Источник:
tottenhamhotspur.com

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