ФИФА распространила санкции против бывших менеджеров Ювентуса на весь мир. Тоттенхэм выпустил заявление касаемо спортивного директора Паратичи

"Тоттенхэм" выпустил заявление касаемо санкций Итальянской федерации футбола (FIGC), наложенных на экс-менеджеров "Ювентуса" и которые ФИФА распространила на весь мир.

FIGC помимо Аньелли, Недведа и других наложили санкции на Фабио Паратичи, который работает спортивным директором в "Тоттенхэме".

"После сообщений в СМИ клуб направил срочный запрос в ФИФА.

ФИФА уведомила нас о своем решении в среду, 29 марта 2023 года, поздно вечером, в письменном виде. ФИФА провела это обсуждение без предварительного уведомления какой-либо из заинтересованных сторон.

Мы срочно запрашиваем у ФИФА дальнейших разъяснений относительно деталей распространения санкций и его отличий от санкций FIGC", – говорится в заявлении.