  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В Юнайтед не удовлетворены оборонительными навыками Магуайра
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Юнайтед не удовлетворены оборонительными навыками Магуайра

Англия
(1 голосов)

Защитник вряд ли будет основным при Тен Хаге

В Юнайтед не удовлетворены оборонительными навыками Магуайра

Фото: Eurosport

Новина українською

В "Манчестер Юнайтед" не удовлетворены оборонительными навыками защитника Харри Магуайра, сообщает ESPN. Предпочтительная связка для тен Хага – Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес.

Сообщается, что в клубе довольны тем, как Магуайр обращается с мячом, но его медлительность и склонность идти в отбор в неподходящий момент беспокоят руководство. Это причина, почему англичанин не играет в основе "манкунианцев".

При этом со свзякой Варан – Лисандро в центре защиты "Юнайтед" проиграл всего трижды в сезоне.

Читайте также Магуайр - о своем будущем в МЮ: Тренер разговаривает со мной каждый день

Вопрос о Магуайре в основе возник после того, как Гаррет Саутгейт в очередной раз выбрал его в качестве основного защитника сборной Англии. Харри сыграл в обоих матчах отбора на Евро-2024 с Италией (2:1) и Украиной (1:0).

По теме
yellow-arrow
Четыре клуба из АПЛ следят за Ансу Фати
yellow-arrow
ФИФА распространила санкции против бывших менеджеров Ювентуса на весь мир. Тоттенхэм выпустил заявление касаемо спортивного директора Паратичи
yellow-arrow
АПЛ опубликовала подборку лучших голов от каждой национальности. Гол Шевченко за Челси в топе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде