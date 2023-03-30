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В Юнайтед не удовлетворены оборонительными навыками Магуайра
Защитник вряд ли будет основным при Тен Хаге
Фото: Eurosport
В "Манчестер Юнайтед" не удовлетворены оборонительными навыками защитника Харри Магуайра, сообщает ESPN. Предпочтительная связка для тен Хага – Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес.
Сообщается, что в клубе довольны тем, как Магуайр обращается с мячом, но его медлительность и склонность идти в отбор в неподходящий момент беспокоят руководство. Это причина, почему англичанин не играет в основе "манкунианцев".
При этом со свзякой Варан – Лисандро в центре защиты "Юнайтед" проиграл всего трижды в сезоне.
Вопрос о Магуайре в основе возник после того, как Гаррет Саутгейт в очередной раз выбрал его в качестве основного защитника сборной Англии. Харри сыграл в обоих матчах отбора на Евро-2024 с Италией (2:1) и Украиной (1:0).
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