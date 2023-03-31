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Ноттингем Форест потерял форварда до конца сезона

Англия
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Клуб обязан выкупить его контракт

Ноттингем Форест потерял форварда до конца сезона

Фото: nottinghamforest.co.uk

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Нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд пропустит остаток сезона из-за травмы бедра.

Новозеландец травмировался в матче против "Тоттенхэма" (1:3, 11 марта), после чего все равно решил отправиться в расположение национальной сборной. Он принял участие в нескольких тренировках команды, но не смог сыграть в двух товарищеских матчах против Китая (0:0, 2:1).

Отмечается, что в лагере сборной он только усугубил повреждение.

Сроки восстановления не называются, но по словам главного тренера команды Стива Купера, он выбыл до конца сезона. Вуд провел 7 матчей за "лесников" в АПЛ, в которых забил 1 гол.

Напомним, Крис перешел в "Ноттингем Форест" на правах аренды - он принадлежит "Ньюаслу". По условия договора, "Ноттингем" обязан выкупить контракт 31-летнего игрока.

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В статье: Ноттингем Форест Ньюкасл Крис Вуд
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Источник:
nottinghamforest.co.uk

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