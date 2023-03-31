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Представители Арсенала. АПЛ назвала лучших игрока и тренера в марте

Англия
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Победители получили свои награды

Представители Арсенала. АПЛ назвала лучших игрока и тренера в марте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига огласила имена лучших игрока и тренера марта.

В голосовании за лучшего футболиста победил вингер "Арсенала" Букайо Сака. В уходящем месяце он принял участие в 4 матчах чемпионата Англии. Он забил 3 гола и отметился 2 результативными передачами. 21-летний игрок впервые в своей карьере получил эту награду.

Сака опередил форварда "Ньюкасл Юнайтед" Александра Исака, полузащитника "Брайтона" Алексиса МакАллистера, защитника "Астон Виллы" Тайрона Мингса, нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха и партнера по команде Леандро Троссарда.

Лучшим тренером месяца в АПЛ стал также представитель "Арсенала" Миккель Артета. В марте команда под его руководством одержала 4 победы в 4 матчах. "Канониры" победили "Эвертон" (4:0), "Борнмут" (3:2), "Фулхэм" (3:0) и "Кристал Пэлас" (4:1).

Артета выиграл конкуренцию у Роберто Де Дзерби ("Брайтон"), Унаи Эмери ("Астон Вилла") и Хосеп Гвардиолы ("Манчестер Сити").

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Букайо Сака
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Источник:
premierleague

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