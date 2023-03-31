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Представители Арсенала. АПЛ назвала лучших игрока и тренера в марте
Победители получили свои награды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига огласила имена лучших игрока и тренера марта.
В голосовании за лучшего футболиста победил вингер "Арсенала" Букайо Сака. В уходящем месяце он принял участие в 4 матчах чемпионата Англии. Он забил 3 гола и отметился 2 результативными передачами. 21-летний игрок впервые в своей карьере получил эту награду.
Сака опередил форварда "Ньюкасл Юнайтед" Александра Исака, полузащитника "Брайтона" Алексиса МакАллистера, защитника "Астон Виллы" Тайрона Мингса, нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха и партнера по команде Леандро Троссарда.
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for March ????— Premier League (@premierleague) March 31, 2023
Congratulations, @BukayoSaka87 ⭐️#PLAwards | @Arsenal pic.twitter.com/vmixpx566a
Лучшим тренером месяца в АПЛ стал также представитель "Арсенала" Миккель Артета. В марте команда под его руководством одержала 4 победы в 4 матчах. "Канониры" победили "Эвертон" (4:0), "Борнмут" (3:2), "Фулхэм" (3:0) и "Кристал Пэлас" (4:1).
Артета выиграл конкуренцию у Роберто Де Дзерби ("Брайтон"), Унаи Эмери ("Астон Вилла") и Хосеп Гвардиолы ("Манчестер Сити").
For the FOURTH time this season...— Premier League (@premierleague) March 31, 2023
Mikel Arteta is awarded @BarclaysFooty Manager of the Month ????#PLAwards | @Arsenal pic.twitter.com/6a1k9sSLDi
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