Представители Арсенала. АПЛ назвала лучших игрока и тренера в марте

Английская Премьер-лига огласила имена лучших игрока и тренера марта.

В голосовании за лучшего футболиста победил вингер "Арсенала" Букайо Сака. В уходящем месяце он принял участие в 4 матчах чемпионата Англии. Он забил 3 гола и отметился 2 результативными передачами. 21-летний игрок впервые в своей карьере получил эту награду.

Сака опередил форварда "Ньюкасл Юнайтед" Александра Исака, полузащитника "Брайтона" Алексиса МакАллистера, защитника "Астон Виллы" Тайрона Мингса, нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха и партнера по команде Леандро Троссарда.

Лучшим тренером месяца в АПЛ стал также представитель "Арсенала" Миккель Артета. В марте команда под его руководством одержала 4 победы в 4 матчах. "Канониры" победили "Эвертон" (4:0), "Борнмут" (3:2), "Фулхэм" (3:0) и "Кристал Пэлас" (4:1).

Артета выиграл конкуренцию у Роберто Де Дзерби ("Брайтон"), Унаи Эмери ("Астон Вилла") и Хосеп Гвардиолы ("Манчестер Сити").

