СМИ: Манчестер Юнайтед продлил контракт с основным защитником

Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу продлил контракт с клубом до лета 2027-го, сообщает Николо Скира. Переговоры об условиях соглашения длились 18 месяцев.

???? Done Deal and confirmed! Luke #Shaw will extend his contract with #ManchesterUnited until 2027. After 18 months of talks they have agreed personal terms to close the deal. #transfers #MUFC https://t.co/Ylnz5qkxmJ

Фабрицио Романо также подтвердил, что сделка подписана.

Тен Хаг на пресс-конференции высказался так, будто ничего не знает о новом контракте Шоу.

Предыдущее соглашение Шоу с "МЮ" истекало летом 2024-го. 27-летний защитник пришел в "Юнайтед" из "Саутгемптона" в 2014-м. С тех пор фуллбек провел за "МЮ" 248 матчей, забил 4 гола и отдал 28 голевых передач.

В этом сезоне Шоу провел 35 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных пасов.

Ten Hag: “If Luke Shaw signed new deal, I don't know — I haven't heard, as John Murtough didn't inform me until now. I have to wait for that. If it's true, I’m pleased” ???? #MUFC



“We want to keep Luke because he's a really important player for our team”.



…new deal, 100% agreed. pic.twitter.com/tGlOU1A99A