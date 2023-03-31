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СМИ: Манчестер Юнайтед продлил контракт с основным защитником

Англия
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Тен Хаг ещё не знает

СМИ: Манчестер Юнайтед продлил контракт с основным защитником

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу продлил контракт с клубом до лета 2027-го, сообщает Николо Скира. Переговоры об условиях соглашения длились 18 месяцев.

Фабрицио Романо также подтвердил, что сделка подписана.

Тен Хаг на пресс-конференции высказался так, будто ничего не знает о новом контракте Шоу.

"Если Люк Шоу подписал новый контракт, я не знаю — я не слышал, так как Джон Мертоу не сообщил мне до сих пор. Я должен дождаться этого. Если это правда, я рад.

Мы хотим оставить Люка, потому что он очень важный игрок для нашей команды", – сказал главный тренер "манкунианцев".

Предыдущее соглашение Шоу с "МЮ" истекало летом 2024-го. 27-летний защитник пришел в "Юнайтед" из "Саутгемптона" в 2014-м. С тех пор фуллбек провел за "МЮ" 248 матчей, забил 4 гола и отдал 28 голевых передач.

В этом сезоне Шоу провел 35 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных пасов.

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В статье: Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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