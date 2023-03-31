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СМИ: Манчестер Юнайтед продлил контракт с основным защитником
Тен Хаг ещё не знает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу продлил контракт с клубом до лета 2027-го, сообщает Николо Скира. Переговоры об условиях соглашения длились 18 месяцев.
???? Done Deal and confirmed! Luke #Shaw will extend his contract with #ManchesterUnited until 2027. After 18 months of talks they have agreed personal terms to close the deal. #transfers #MUFC https://t.co/Ylnz5qkxmJ— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 31, 2023
Фабрицио Романо также подтвердил, что сделка подписана.
Тен Хаг на пресс-конференции высказался так, будто ничего не знает о новом контракте Шоу.
"Если Люк Шоу подписал новый контракт, я не знаю — я не слышал, так как Джон Мертоу не сообщил мне до сих пор. Я должен дождаться этого. Если это правда, я рад.
Мы хотим оставить Люка, потому что он очень важный игрок для нашей команды", – сказал главный тренер "манкунианцев".
Предыдущее соглашение Шоу с "МЮ" истекало летом 2024-го. 27-летний защитник пришел в "Юнайтед" из "Саутгемптона" в 2014-м. С тех пор фуллбек провел за "МЮ" 248 матчей, забил 4 гола и отдал 28 голевых передач.
В этом сезоне Шоу провел 35 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных пасов.
Ten Hag: “If Luke Shaw signed new deal, I don't know — I haven't heard, as John Murtough didn't inform me until now. I have to wait for that. If it's true, I’m pleased” ???? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2023
“We want to keep Luke because he's a really important player for our team”.
…new deal, 100% agreed. pic.twitter.com/tGlOU1A99A
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