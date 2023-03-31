Гринвуду сообщили, что он не вернется к тренировкам за МЮ до начала следующего сезона

В "Манчестер Юнайтед" сообщили Мейсону Гринвуду, что он не вернется к тренировкам за первую команду как минимум до начала следующего сезона. Об этом сообщает Daily Mail.

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Причина этому то, что внутреннее клубное расследование не закончится раньше лета.

Гринвуд в последние недели провел переговоры с "Юнайтед" в которых выразил желание продолжить выступать за клуб, с которым у него контракт до лета 2025-го.

При этом, в клубе не будут спешить с возвращением футболиста. Спорное решение по делу Гринвуда может нанести сильный репутационный ущерб клубу – это то, чего опасается руководство и почему началось расследование, несмотря на решение суда. Клуб хочет самостоятельно изучить обстоятельства ареста футболиста и его поведение за полем.

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Напомним, что суд недавно снял обвинения с Гринвуда в избиении и сексуальном насилии по отношению к его девушке.