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Председатель совета директоров Тоттенхэма в 2022-м обсуждал с Конте трансфер Роналду

Англия
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Португалец мог остаться в АПЛ

Председатель совета директоров Тоттенхэма в 2022-м обсуждал с Конте трансфер Роналду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший лавный тренер Антонио Конте и председатель совета директоров "Тоттенхэма" Даниэль Леви обсуждали возможный трансфер Криштиану Роналду. В итоге они пришли к согласию, что это не лучшая идея.

Вероятно, трансфер обсуждался летом 2022-го, когда Роналду искал клуб из Лиги чемпионов, который пригласил бы его. В итоге Криштиану так и остался "Манчестер Юнайтед". Спустя несколько месяцев португалец и "манкунианцы" расторгли контракт после скандального интервью Пирсу Моргану.

После этого Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Антонио Конте недавно покинул "Тоттенхэм". Он дал скандальную пресс-конференцию после матча с "Саутгемптоном" (3:3), после чего стороны расторгли контракт. Сейчас "шпорами" руководит Кристиан Стеллини.

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В статье: Криштиану Роналду Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
dailymail.co.uk

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