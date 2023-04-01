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Председатель совета директоров Тоттенхэма в 2022-м обсуждал с Конте трансфер Роналду
Португалец мог остаться в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший лавный тренер Антонио Конте и председатель совета директоров "Тоттенхэма" Даниэль Леви обсуждали возможный трансфер Криштиану Роналду. В итоге они пришли к согласию, что это не лучшая идея.
Вероятно, трансфер обсуждался летом 2022-го, когда Роналду искал клуб из Лиги чемпионов, который пригласил бы его. В итоге Криштиану так и остался "Манчестер Юнайтед". Спустя несколько месяцев португалец и "манкунианцы" расторгли контракт после скандального интервью Пирсу Моргану.
После этого Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Антонио Конте недавно покинул "Тоттенхэм". Он дал скандальную пресс-конференцию после матча с "Саутгемптоном" (3:3), после чего стороны расторгли контракт. Сейчас "шпорами" руководит Кристиан Стеллини.
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