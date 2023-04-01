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Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Современная классика английского футбола
Getty Images / Global Images Ukraine
Согласно данным аналитического портала Opta, "Ливерпуль" показывает лучшие результаты в личных встречах между командами топ-6 таблицы АПЛ в текущем сезоне. Однако из-за провалов в других матчах мерсисайдцы сейчас только шестые и с призрачными шансами на Лигу чемпионов. Игра с "Ман Сити" – возможность напомнить о себе и повысить шансы на главный еврокубок. Подопечные Гвардиолы перед международной паузой набрали фантастическую форму, не пропуская в пяти матчах подряд и имея серию из шести побед. Удастся ли ее прервать команде Клоппа?
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Чемпионат Англии 29-й тур
1 апреля. Начало в 14:30
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль"
Трансляция – канал Setanta Sports на медиасервисе MEGOGO
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