Клопп – о трансферах: Ливерпуль будет тратить деньги летом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился информацией о планах "мерсисайдцев" по усилению команды:

“100 миллионов фунтов на одного игрока? Мы никогда не говорим об этих вещах. Но летом мы будем тратить... это то, что я могу сказать. Безусловно.

Клуб будет тратить деньги летом. Для кого и для скольких об этом нечего говорить”, - сказал Клопп.