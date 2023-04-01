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Клопп – о трансферах: Ливерпуль будет тратить деньги летом

Англия
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И речь может идти о больших суммах

Клопп – о трансферах: Ливерпуль будет тратить деньги летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился информацией о планах "мерсисайдцев" по усилению команды:

“100 миллионов фунтов на одного игрока? Мы никогда не говорим об этих вещах. Но летом мы будем тратить... это то, что я могу сказать. Безусловно.

Клуб будет тратить деньги летом. Для кого и для скольких об этом нечего говорить”, - сказал Клопп.

В этом сезоне "Ливерпуль" потратил 137,3 миллиона на трансферы игроков. “Мерсисайдцы” купили Дарвина Нуньеса, Коди Гакпо, Фабиу Карвалью, Келвина Ремси. Также заплатили "Ювентусу" за аренду Артура.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
Fabrizio Romano

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