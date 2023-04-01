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Клопп – о трансферах: Ливерпуль будет тратить деньги летом
И речь может идти о больших суммах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился информацией о планах "мерсисайдцев" по усилению команды:
“100 миллионов фунтов на одного игрока? Мы никогда не говорим об этих вещах. Но летом мы будем тратить... это то, что я могу сказать. Безусловно.
Клуб будет тратить деньги летом. Для кого и для скольких об этом нечего говорить”, - сказал Клопп.
В этом сезоне "Ливерпуль" потратил 137,3 миллиона на трансферы игроков. “Мерсисайдцы” купили Дарвина Нуньеса, Коди Гакпо, Фабиу Карвалью, Келвина Ремси. Также заплатили "Ювентусу" за аренду Артура.
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