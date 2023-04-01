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Гвардиола: Сколько матчей нужно выиграть, чтобы стать чемпионами? Все
Тренер серьезно настроен
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 29-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем":
"Сколько матчей нужно выиграть, чтобы стать чемпионами? Все. Вот так просто. Если мы не выиграем их все, то не станем чемпионами. В то же время мы просто пытаемся выиграть следующий. Вы же видите стабильность "Арсенала", поэтому мы должны выигрывать все матчи, но, возможно, что-то произойдёт. В футболе никогда не знаешь наверняка.
Чувство, которое я испытываю сейчас, очень похоже на то, что было у меня в предыдущих битвах с "Ливерпулем", когда мы смогли выиграть 17 или 18 матчей подряд, чтобы стать чемпионами. У меня такое же чувство.
Я испытываю невероятное уважение к Клоппу. Конечно, он соперник, как и многие тренеры, но я испытываю невероятное уважение к его карьере и к тому, что он делает для футбола", - сказал коуч.
.Напомним, команды встретятся сегодня, 1 апреля. Начало игры — в 14:30 по киевскому времени.
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