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Арсенал - Лидс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Сделает ли команда Александра Зинченко еще один шаг к чемпионству?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" продолжает возглавлять таблицу английского чемпионата. Преимущество "канониров" над "Ман Сити" составляет восемь очков, что позволяет допустить несколько осечек, однако от этого лишь еще больше возрастет давление на лидера. "Лидс" продолжает решать вопрос с сохранением прописки в АПЛ и выиграл два матча из четырех последних. Матч для хозяев обещает получиться непростым: в первом круге "павлинам" удалось создать немало проблем команде Александра Зинченко, выигравшей всего 1:0.
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Чемпионат Англии 29-й тур
1 апреля. Начало в 17:00
"Арсенал" - "Лидс"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
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