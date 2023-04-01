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Холанд вне игры. Стали известны стартовые составы на матч Манчестер Сити – Ливерпуль

Англия
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Нападающий не поможет своей команде в сегодняшнем поединке

Холанд вне игры. Стали известны стартовые составы на матч Манчестер Сити – Ливерпуль

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура АПЛ "Манчестер Сити" - "Ливерпуль". В заявку "горожан" не попал форвард Эрлинг Холанд, который до сих пор не восстановился после травмы паха, полученной недавно.

В текущем сезоне футболист забил 42 гола и сделал 5 ассистов в 37 матчах за клуб, став основной ударной силой команды Гвардиолы.

Состав Манчестер Сити:

Холанд вне игры. Стали известны стартовые составы на матч Манчестер Сити – Ливерпуль - изображение 1

Состав Ливерпуля:

Холанд вне игры. Стали известны стартовые составы на матч Манчестер Сити – Ливерпуль - изображение 2

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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