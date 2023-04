АПЛ. Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1. Тень былого противостояния

“Манчестер Сити” добывает двадцатую победу в чемпионате, отправив четыре гола в ворота “Ливерпуля”. Мяч Салаха в первом тайме внес интригу, но “Манчестер Сити”, играя без Эрлинга Холанда, отыгрался еще до перерыва, а на старте второго тайма забил два быстрых гола, которые предрешили исход встречи. “Манчестер Сити” и “Ливерпуль” разделяют в таблице 22 очка и эта игра продемонстрировала почему.

Лучший бомбардир лиги не успел восстановиться к матчу, также “Сити” остался без Фодена. Никаких тактических сюрпризов не было. Те самые 3-2-4-1, со смещением Стоунза в центр во владении. У “Ливерпуля” не было Тьяго и Луиса Диаса, вопрос был только в том, выйдет в старте Жота или Нуньес. Выбор Клоппа пал на португальца.

“Сити” завладел инициативой с первых минут. Алиссон не позволил пробить Альваресу после передачи Гюндогана, Марез пробил рядом со штангой после штрафного.

Клопп и ван Дайк по очереди стали призывать игроков “Ливерпуля” играть подальше от своих ворот, и игра действительно выровнялась. Но гол “красных” все равно получился неожиданным. Аке и Стоунз застряли далеко на половине поля “Ливерпуля”, а Диашу и Аканджи вдвоем разрывались между Гакпо, Салахом и Жотой. В итоге Трент выполнил пас вперед, Жота выполнил своевременный рывок, португальцу пробить не удалось, но набежавший Салах вколотил мяч в сетку. Очень простой, но эффектный гол.

4 - Mohamed Salah is the first Liverpool player to score in four different games against an opponent in a single campaign since Ian Rush did so in five meetings with Everton in 1986-87. Foe. pic.twitter.com/eVOCVERJpn