АПЛ. Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1. Тень былого противостояния

“Манчестер Сити” добывает двадцатую победу в чемпионате, отправив четыре гола в ворота “Ливерпуля”. Мяч Салаха в первом тайме внес интригу, но “Манчестер Сити”, играя без Эрлинга Холанда, отыгрался еще до перерыва, а на старте второго тайма забил два быстрых гола, которые предрешили исход встречи. “Манчестер Сити” и “Ливерпуль” разделяют в таблице 22 очка и эта игра продемонстрировала почему.

Лучший бомбардир лиги не успел восстановиться к матчу, также “Сити” остался без Фодена. Никаких тактических сюрпризов не было. Те самые 3-2-4-1, со смещением Стоунза в центр во владении. У “Ливерпуля” не было Тьяго и Луиса Диаса, вопрос был только в том, выйдет в старте Жота или Нуньес. Выбор Клоппа пал на португальца.

“Сити” завладел инициативой с первых минут. Алиссон не позволил пробить Альваресу после передачи Гюндогана, Марез пробил рядом со штангой после штрафного.

Клопп и ван Дайк по очереди стали призывать игроков “Ливерпуля” играть подальше от своих ворот, и игра действительно выровнялась. Но гол “красных” все равно получился неожиданным. Аке и Стоунз застряли далеко на половине поля “Ливерпуля”, а Диашу и Аканджи вдвоем разрывались между Гакпо, Салахом и Жотой. В итоге Трент выполнил пас вперед, Жота выполнил своевременный рывок, португальцу пробить не удалось, но набежавший Салах вколотил мяч в сетку. Очень простой, но эффектный гол.

4 - Mohamed Salah is the first Liverpool player to score in four different games against an opponent in a single campaign since Ian Rush did so in five meetings with Everton in 1986-87. Foe. pic.twitter.com/eVOCVERJpn — OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2023

На игру “Сити” пропущенный мяч не оказал никакого влияния. Вновь момент был у Мареза, но алжирец пробил мимо. “Ливерпуль” рассчитывать поймать хозяев на контратаке, и в одном из эпизодов, после углового “Сити”, казалось, что Салаху удалось убежать от всех. Но хозяев спас Грилиш, заблокировавший прострел Мо на Жоту. Менее чем через минуту “Сити” забил свой гол. Робертсон зачем-то выбросился вперед на Де Брюйне, его свободной зоной воспользовался Марез, смещение алжирца в центр, пас на Гюндогана, передача на фланг Грилишу и Джек выкатил мяч под удар Альваресу.

Во второй половине первого тайма команды больше уделяли внимание рефери, чем футболу. Игроки “Ливерпуля” требовали второй желтой для Родри, выполнявшего тактические фолы на уровне Фернандиньо, а хозяева были недовольны работой лайнсмена и жесткими действиями Александера-Арнольда против Грилиша.

Все изменилось после перерыва. “Манчестер Сити” вышел играть футбол. Были ли какие-то амбиции у команды Юргена Клоппа, сказать сложно. После двух голов за восемь минут матч фактически завершился.

Сначала Альварес, как ложная девятка, опустился в глубину, вытянув на себя защитную линию “Ливерпуля”, и выполнил классную диагональ на Мареза, а алжирец уже прострелил в штрафную на Де Брюйне.

Третий гол в ворота Алиссона тоже не обошелся без участия Мареза и Альвареса. В этот раз алжирец без сопротивления футболистов в красном выполнил проход в штрафную, выкатил мяч Альваресу, удар аргентинца был заблокирован, но на добивании был Гюндоган.

Юрген Клопп провел сразу же четыре замены, и это было все равно, что выбросить белый флаг. Во вторник у “красных” матч против “Челси”, и нужно было распределить силы.

Собственно, игра и так уже закончилась. У “Ливерпуля” был только один удар во втором тайме, а “Сити” нужно было добавить еще один мяч. Его заслужил Джек Грилиш, отыгравший сегодня просто великолепно. Пас из глубины, Джек и Кевин Де Брюйне остались вдвоем против Трента, и конечно же они разобрались в этой ситуации.

4:1 – “Манчестер Сити” сыграл более целостно и солидно, как и подобает одному из лидеров сезона. “Ливерпуль” продолжает проваливаться в выездных матчах. Каждое поражение делает задачу попасть в топ-4 менее достижимой.

Man City boost their title hopes after easing past Liverpool#MCILIV pic.twitter.com/ge5MDWr50s — Premier League (@premierleague) April 1, 2023

Чемпионат Англии, 29-й тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Ливерпуль” 4:1

Голы: Альварес 27, Де Брюйне 46, Гюндоган 53, Грилиш 74 – Салах 17

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Диаш, Аканджи – Родри (Силва 83), Стоунз – Грилиш (Палмер 89), Гюндоган, Де Брюйне, Марез – Альварес

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас 70) – Эллиотт (Окслейд-Чемберлен 70), Фабиньо, Хендерсон – Салах (Нуньес 70), Гакпо (Милнер 82), Жота (Фирмино 70)

Предупреждения: Родри 33 – Салах 19