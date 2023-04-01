АПЛ. Арсенал - Лидс 4:1. Осталось девять финалов

“Арсеналу” не нужно обращать внимания на результаты “Манчестер Сити”. У “канониров” осталось девять матчей, в восьми из них надо победить, чтобы выиграть чемпионат. Простая арифметика. У “Арсенала” больше нет никаких кубков или турниров. Концентрация только на АПЛ, только на своей игре, имеют значения только каждые 90 минут.

Первый из “последних десяти финалов” был сегодня. Долгое время “канонирам” не удавалось ничего сделать с “Лидсом”. Главный тренер “Лидса” Хави Грасия удвоил свой правый фланг, поставив на него двух фланговых защитников (Эйлинг и Кристенсен), и привычный треугольник “Арсенала” (Зинченко-Джака-Мартинелли) не работал. На другом фланге у “Арсенала” не было Сака, который остался в запасе из-за небольших проблем со здоровьем. В первые 30 минут у “Арсенала” был только удар Жезуса мимо, “Лидс, игравший от обороны, пробил по воротам хозяев в три раза больше.

И в такой ответственный момент, когда игра у команды откровенно не клеилась, Жезус взял игру на себя. Бразилец на дриблинге обошел Кристенсена, затем ушел от подката Эйлинга, и защитник “Лидса”, уже лежа на газоне, зачем-то ткнул Жезуса в колено. Очевидный пенальти, который кажется спорным только из-за своей глупости. Жезус взял мяч в руки и точно реализовал одиннадцатиметровый. Первый гол бразильца с первого октября (14 матчей).

План “Лидса” на игру утратил смысл, а у “Арсенала” наконец-то появилось пространство и растерянный соперник, чтобы демонстрировать свою энергию, кураж и мастерство.

Забитые голы не заставили себя ждать. На 47-й минуте Зинченко дал пас на фланг Мартинелли, бразилец выполнил прострел на дальнюю штангу, а там удачно подключился фулбек Бен Уайт. Не проходит и десяти минут, как “Арсенал” забивает третий гол. Красивое взаимодействие Троссарда и Жезуса. Бразилец сместился в полуфланг, дал пас бельгийцу в точку 11 метров, Троссард увел пару оппонентов к линии штрафной, и вернул мяч Жезуса в свободную зону на те же 11 метров. Дубль Габриэла Жезуса.

8 - Only Kevin De Bruyne (12) has provided more assists from open play than Leandro Trossard (8) in the Premier League this season. Generous. pic.twitter.com/nWG57DwK1F — OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2023

“Арсенал” не был бы “Арсеналом”, если бы не пропустил в домашнем матче. Кристенсену при помощи рикошета удалось отыграть один мяч, но последнее слово все же осталось за “Арсеналом” – Эдегор красиво закрутил мяч в штрафную Джаке.

4:1 – “Арсенал” по-прежнему опережает “Манчестер Сити” на восемь очков, сыграв на матч больше. В следующее воскресенье матч на выезде с “Ливерпулем”.

FULL-TIME Arsenal 4-1 Leeds



Seven #PL wins in a row for Arsenal as Gabriel Jesus inspires them to victory#ARSLEE pic.twitter.com/2sx4Puo342 — Premier League (@premierleague) April 1, 2023

Чемпионат Англии, 29-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Лидс” 4:1

Голы: Жезус 35 (пен.), Уайт 47, Жезус 55, Джака 84 – Кристенсен 76

“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко (Тирни 86), Габриэл, Холдинг, Уайт – Джака (Виейра 86), Парти (Жоржиньо 60), Эдегор (Смит-Роу 86) – Мартинелли, Жезус (Сака 60), Троссард

“Лидс”: Мелье – Фирпо, Стрейк, Кох (Купер 74), Эйлинг – Харрисон (Бамфорд 85), Рока, Кристенсен – Саммервилл (Рюттер 74), Ааронсон (Маккенни 66), Синистерра (Родриго 65)

Предупреждения: Кох 45, Бамфорд 90+1