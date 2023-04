АПЛ. Арсенал - Лидс 4:1. Осталось девять финалов

“Арсеналу” не нужно обращать внимания на результаты “Манчестер Сити”. У “канониров” осталось девять матчей, в восьми из них надо победить, чтобы выиграть чемпионат. Простая арифметика. У “Арсенала” больше нет никаких кубков или турниров. Концентрация только на АПЛ, только на своей игре, имеют значения только каждые 90 минут.

Первый из “последних десяти финалов” был сегодня. Долгое время “канонирам” не удавалось ничего сделать с “Лидсом”. Главный тренер “Лидса” Хави Грасия удвоил свой правый фланг, поставив на него двух фланговых защитников (Эйлинг и Кристенсен), и привычный треугольник “Арсенала” (Зинченко-Джака-Мартинелли) не работал. На другом фланге у “Арсенала” не было Сака, который остался в запасе из-за небольших проблем со здоровьем. В первые 30 минут у “Арсенала” был только удар Жезуса мимо, “Лидс, игравший от обороны, пробил по воротам хозяев в три раза больше.

И в такой ответственный момент, когда игра у команды откровенно не клеилась, Жезус взял игру на себя. Бразилец на дриблинге обошел Кристенсена, затем ушел от подката Эйлинга, и защитник “Лидса”, уже лежа на газоне, зачем-то ткнул Жезуса в колено. Очевидный пенальти, который кажется спорным только из-за своей глупости. Жезус взял мяч в руки и точно реализовал одиннадцатиметровый. Первый гол бразильца с первого октября (14 матчей).

План “Лидса” на игру утратил смысл, а у “Арсенала” наконец-то появилось пространство и растерянный соперник, чтобы демонстрировать свою энергию, кураж и мастерство.

Забитые голы не заставили себя ждать. На 47-й минуте Зинченко дал пас на фланг Мартинелли, бразилец выполнил прострел на дальнюю штангу, а там удачно подключился фулбек Бен Уайт. Не проходит и десяти минут, как “Арсенал” забивает третий гол. Красивое взаимодействие Троссарда и Жезуса. Бразилец сместился в полуфланг, дал пас бельгийцу в точку 11 метров, Троссард увел пару оппонентов к линии штрафной, и вернул мяч Жезуса в свободную зону на те же 11 метров. Дубль Габриэла Жезуса.

8 - Only Kevin De Bruyne (12) has provided more assists from open play than Leandro Trossard (8) in the Premier League this season. Generous. pic.twitter.com/nWG57DwK1F