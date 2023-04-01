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Клопп: Четыре игрока показали хорошую игру, а где были остальные, я не знаю
Коуч "мерсисайдцев" о поражении от команды Пепа
фото - Getty Images
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
"Первый тайм был таким, который мы видели несколько раз, когда играли здесь. "Сити" всегда лучше владел мячом, но у нас были свои методы. Мы играли спокойно, собранно и вызывали у них проблемы.
Мы забили отличный гол и имели еще один хороший момент, но пропустили. Голы, как мы пропустили, тяжело принять – мы не ставили никаких задач перед соперником. Это совершенно неприемлемо, честно говоря. После этого "Сити" полностью контролировал игру. Мы играли открыто, и они могли делать все, что хотели.
В конце концов у нас были моменты, но в общем то, как мы потеряли все, это неприемлемо. Четыре игрока показали хорошую игру, а где были остальные, я не знаю. Три дня, и мы снова играем против другой сильной команды", – рассказал немецкий специалист.
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