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АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:2. Михаил Мудрик в эпицентре нереализации

Англия
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(2 голосов)

Украинец имел прекрасные шансы отличиться

АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:2. Михаил Мудрик в эпицентре нереализации

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Многих за час до матча удивил объявленный Поттером стартовый состав "Челси", хотя ничего прямо экстраординарного Грэм не выдал. Все те же 3-4-2-1. Да, Джеймс и Кукурелья по разные стороны от Кулибали в тройке защитников, но ведь и Рис, и Марк прекрасно знакомы с ролями ПЦЗ и ЛЦЗ соответственно. Лофтус-Чик и Чилвелл на латералях? Тоже nothing special.

К позиции форварда больше тяготел творец Жоау Фелиш, а Мудрик в атакующей тройке расположился ближе к родному левому флангу. Именно Михаил создал первый классный момент в поединке. Мартинес покатил мяч в ноги Камара, из-за спины которого ловко и нацелено выскочил украинец. Оказавшись прямо перед голкипером "Астон Виллы", Мудрик сразу же сконцентрировался исключительно на ударе. Увидь он одинокого Хавертца, стоящего перед пустыми воротами, а не пробей прямо в Эмилиано, то гол бы точно случился. Уж слишком велико желание Миши наконец-то отличиться забитым мячом на английских полях. Кстати, еще был эпизод, когда Хавертц и Фелиш испоганили контратаку, проигнорировав забегание Мудрика.

"Астон Вилла" ответила. Уоткинс испортил отличный пас Макгинна из глубины, Оли долго тянул с решением и в итоге пальнул мимо. Далее сам Макгинн проверил на прочность перекладину. А затем уже и защита "Челси" дала конкретный сбой: Кулибали и Кукурелья вдвоем пошли на один верховой мяч. Казалось бы, идти на снаряд должен был Калиду, поэтому сенегалец и отклеился от Уоткинса, но возникла несогласованность, в результате которой копна Марка подкорректировала снаряд прямо на ход форварду "Виллы". Оли выскочил на Кепу и на этот раз не сплоховал (0:1).

До конца первого тайма "Челси" только и делал, что осаждал владения команды Эмери. Гости с огромным трудом отбились на одном из угловых, также Мартинес спас "львов", вытащив мяч из ближнего угла после прицельного выстрела Фелиша, а еще парировав два залпа Хавертца. Впрочем, вновь самый опасный момент "в серии" запорол Мудрик. Ковачич вывел украинца 1 на 1 с Эмилиано, но Михаил вместо того, чтобы пробить мощно и верхом, покатил мяч в руки чемпиону мира – слабо и низом. Под занавес 45-минутки "синие" все-таки забили, точно махнул головой Чилвелл, однако гол защитника не засчитали, так как он во время прыжка толкнул Янга руками в спину. Также перед этим в одной из атак Бен попал в штангу.

В перерыве Эмери выпустил защитника вместо опорника и перестроился на пятерку в обороне. "Челси" продолжил давить, а забил… вновь соперник. Макгинн набежал в зону подбора после розыгрыша корнера и разрядил пушку в аккурат под штангу ворот Кепы, испанский вратарь хозяев до мяча не дотянулся (0:2). К слову, Мудрик выбросился накрывать мощный удар Джона, украинец успел выпрыгнуть, но заблокировать полет снаряда Михаилу не удалось.

Поттер выпустил Канте и Мадуэке вместо Лофтуса-Чика и Мудрика соответственно, и если эти замены помогли "Челси" (хозяева хотя бы проникали в штрафную площадку соперника, но мяч упорно не летел в ворота), то после выхода на поле Галлахера и Пулишича инициатива перешла в лапы "львов". "Синие" выдохлись на финальном отрезке матча, докатывала поединок до победы уже "Астон Вилла".

"Челси" проиграл прямому конкуренту по турнирной таблице и опустился на 11-е место, в свою очередь "Астон Вилла" поднялась на 9-ю строчку. С точки зрения ожидаемых голов команда Поттера наиграла на два забитых мяча, а коллектив Эмери – всего на один, но кого это волнует?

Написав в анонсе перед поединком, что "Челси" всегда плохо вкатывается обратно в сезон после завершения международной паузы, мы не ошиблись. Последние три матча "Челси", которые состоялись 1 апреля: поражения "Тоттенхэму" (1:3, 2018-й) и "Кристал Пэлас" (1:2, 2017-й) и нулевая ничья с "Бирмингемом" в 2006-м. И вот статистика в рамках первой игры после мартовских перерывов на поединки сборных за последние два года: проигрыши "Брентфорду" (1:4) и "Вест Бромвичу (2:5).

Правда, поверить в то, что "Вилла" так уверенно заберет очки со "Стэмфорд Бридж" – мы не рискнули, это да, и зря. На данный момент "Челси" не столь гибок, чтобы противостоять соперникам со столь тонкой авторской оборонительной настройкой.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Энди Мэдли (Англия)

"Челси" – "Астон Вилла" 0:2

Голы: Уоткинс (18), Макгинн (56)

"Челси": Аррисабалага – Джеймс, Кулибали, Кукурелья (Пулишич, 80) – Лофтус-Чик (Канте, 57), Фернандес, Ковачич (Галлахер, 80), Чилвелл – Хавертц, Мудрик (Мадуэке, 57) – Фелиш

"Астон Вилла": Мартинес – Янг, Конса, Мингз, Морено (Динь, 89) – Макгинн, Камара (Чеймберс, 46), Луис (Дендонкер, 87), Рэмзи – Буэндия (Бейли, 76), Уоткинс

Предупреждения: Ковачич (39), Чилвелл (54), Фернандес (68) – Камара (4), Чеймберс (84), Динь (90+3)

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Грэм Поттер Михаил Мудрик Джон Макгинн Олли Уоткинс
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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2023 в 22:32
Влетів Челсі на бабло.
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
01.04.2023 в 22:28
Заметно с самого начала, что и в команде у него не все нормально, его во многих играх откровенно игнорят, прям демонстративно, в моментах где можно давать на ход и выводить на позицию одного из самых быстрых игроков Лиги. Нет же, даже если это лишает команду игрового момента, все равно не дают. Понятно, что видят его техническую слабость, реализацию, отсутствие уверенности, но так вроде ж должны помочь для общего блага. Может протестуют так, что они почти все дешевле, чем простой пацан и пока не их уровня...
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+1
0
Ol-g (Одесса)
01.04.2023 в 22:21
Якась маячня.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
01.04.2023 в 21:55
На скільки переплатили на стільки ж він і недозабиває.
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0
0
kukarekin (Одесса)
01.04.2023 в 21:40
Миша мандражирует и поэтому ему пас дают не часто. К психологу ему, если не поможет в аренду в условный Уиган или Шеффилд Уэнсдей
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
01.04.2023 в 21:32
Дивився перший тайм. Михайло змарнував чудовий шанс зрівняти рахунок. Але, склалося враження, що партнери не завжди горіли бажанням пасувати на Михайла.
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+1
-1
Romerik (YNWA)
01.04.2023 в 21:39
Навіть два змарнував...
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0
0
Hate_Hate (Ukraine )
01.04.2023 в 21:28
Мудрык весь матч прячется от мяча. Бездарный футболист.
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