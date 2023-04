АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:2. Михаил Мудрик в эпицентре нереализации

Многих за час до матча удивил объявленный Поттером стартовый состав "Челси", хотя ничего прямо экстраординарного Грэм не выдал. Все те же 3-4-2-1. Да, Джеймс и Кукурелья по разные стороны от Кулибали в тройке защитников, но ведь и Рис, и Марк прекрасно знакомы с ролями ПЦЗ и ЛЦЗ соответственно. Лофтус-Чик и Чилвелл на латералях? Тоже nothing special.

К позиции форварда больше тяготел творец Жоау Фелиш, а Мудрик в атакующей тройке расположился ближе к родному левому флангу. Именно Михаил создал первый классный момент в поединке. Мартинес покатил мяч в ноги Камара, из-за спины которого ловко и нацелено выскочил украинец. Оказавшись прямо перед голкипером "Астон Виллы", Мудрик сразу же сконцентрировался исключительно на ударе. Увидь он одинокого Хавертца, стоящего перед пустыми воротами, а не пробей прямо в Эмилиано, то гол бы точно случился. Уж слишком велико желание Миши наконец-то отличиться забитым мячом на английских полях. Кстати, еще был эпизод, когда Хавертц и Фелиш испоганили контратаку, проигнорировав забегание Мудрика.

"Астон Вилла" ответила. Уоткинс испортил отличный пас Макгинна из глубины, Оли долго тянул с решением и в итоге пальнул мимо. Далее сам Макгинн проверил на прочность перекладину. А затем уже и защита "Челси" дала конкретный сбой: Кулибали и Кукурелья вдвоем пошли на один верховой мяч. Казалось бы, идти на снаряд должен был Калиду, поэтому сенегалец и отклеился от Уоткинса, но возникла несогласованность, в результате которой копна Марка подкорректировала снаряд прямо на ход форварду "Виллы". Оли выскочил на Кепу и на этот раз не сплоховал (0:1).

До конца первого тайма "Челси" только и делал, что осаждал владения команды Эмери. Гости с огромным трудом отбились на одном из угловых, также Мартинес спас "львов", вытащив мяч из ближнего угла после прицельного выстрела Фелиша, а еще парировав два залпа Хавертца. Впрочем, вновь самый опасный момент "в серии" запорол Мудрик. Ковачич вывел украинца 1 на 1 с Эмилиано, но Михаил вместо того, чтобы пробить мощно и верхом, покатил мяч в руки чемпиону мира – слабо и низом. Под занавес 45-минутки "синие" все-таки забили, точно махнул головой Чилвелл, однако гол защитника не засчитали, так как он во время прыжка толкнул Янга руками в спину. Также перед этим в одной из атак Бен попал в штангу.

В перерыве Эмери выпустил защитника вместо опорника и перестроился на пятерку в обороне. "Челси" продолжил давить, а забил… вновь соперник. Макгинн набежал в зону подбора после розыгрыша корнера и разрядил пушку в аккурат под штангу ворот Кепы, испанский вратарь хозяев до мяча не дотянулся (0:2). К слову, Мудрик выбросился накрывать мощный удар Джона, украинец успел выпрыгнуть, но заблокировать полет снаряда Михаилу не удалось.

Поттер выпустил Канте и Мадуэке вместо Лофтуса-Чика и Мудрика соответственно, и если эти замены помогли "Челси" (хозяева хотя бы проникали в штрафную площадку соперника, но мяч упорно не летел в ворота), то после выхода на поле Галлахера и Пулишича инициатива перешла в лапы "львов". "Синие" выдохлись на финальном отрезке матча, докатывала поединок до победы уже "Астон Вилла".

