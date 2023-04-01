АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:2. Михаил Мудрик в эпицентре нереализации

Многих за час до матча удивил объявленный Поттером стартовый состав "Челси", хотя ничего прямо экстраординарного Грэм не выдал. Все те же 3-4-2-1. Да, Джеймс и Кукурелья по разные стороны от Кулибали в тройке защитников, но ведь и Рис, и Марк прекрасно знакомы с ролями ПЦЗ и ЛЦЗ соответственно. Лофтус-Чик и Чилвелл на латералях? Тоже nothing special.

К позиции форварда больше тяготел творец Жоау Фелиш, а Мудрик в атакующей тройке расположился ближе к родному левому флангу. Именно Михаил создал первый классный момент в поединке. Мартинес покатил мяч в ноги Камара, из-за спины которого ловко и нацелено выскочил украинец. Оказавшись прямо перед голкипером "Астон Виллы", Мудрик сразу же сконцентрировался исключительно на ударе. Увидь он одинокого Хавертца, стоящего перед пустыми воротами, а не пробей прямо в Эмилиано, то гол бы точно случился. Уж слишком велико желание Миши наконец-то отличиться забитым мячом на английских полях. Кстати, еще был эпизод, когда Хавертц и Фелиш испоганили контратаку, проигнорировав забегание Мудрика.

"Астон Вилла" ответила. Уоткинс испортил отличный пас Макгинна из глубины, Оли долго тянул с решением и в итоге пальнул мимо. Далее сам Макгинн проверил на прочность перекладину. А затем уже и защита "Челси" дала конкретный сбой: Кулибали и Кукурелья вдвоем пошли на один верховой мяч. Казалось бы, идти на снаряд должен был Калиду, поэтому сенегалец и отклеился от Уоткинса, но возникла несогласованность, в результате которой копна Марка подкорректировала снаряд прямо на ход форварду "Виллы". Оли выскочил на Кепу и на этот раз не сплоховал (0:1).

Leading at the end of a wild first 45 at Stamford Bridge. ???? #CHEAVL pic.twitter.com/R55fIVWuMd — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 1, 2023

До конца первого тайма "Челси" только и делал, что осаждал владения команды Эмери. Гости с огромным трудом отбились на одном из угловых, также Мартинес спас "львов", вытащив мяч из ближнего угла после прицельного выстрела Фелиша, а еще парировав два залпа Хавертца. Впрочем, вновь самый опасный момент "в серии" запорол Мудрик. Ковачич вывел украинца 1 на 1 с Эмилиано, но Михаил вместо того, чтобы пробить мощно и верхом, покатил мяч в руки чемпиону мира – слабо и низом. Под занавес 45-минутки "синие" все-таки забили, точно махнул головой Чилвелл, однако гол защитника не засчитали, так как он во время прыжка толкнул Янга руками в спину. Также перед этим в одной из атак Бен попал в штангу.

В перерыве Эмери выпустил защитника вместо опорника и перестроился на пятерку в обороне. "Челси" продолжил давить, а забил… вновь соперник. Макгинн набежал в зону подбора после розыгрыша корнера и разрядил пушку в аккурат под штангу ворот Кепы, испанский вратарь хозяев до мяча не дотянулся (0:2). К слову, Мудрик выбросился накрывать мощный удар Джона, украинец успел выпрыгнуть, но заблокировать полет снаряда Михаилу не удалось.

Поттер выпустил Канте и Мадуэке вместо Лофтуса-Чика и Мудрика соответственно, и если эти замены помогли "Челси" (хозяева хотя бы проникали в штрафную площадку соперника, но мяч упорно не летел в ворота), то после выхода на поле Галлахера и Пулишича инициатива перешла в лапы "львов". "Синие" выдохлись на финальном отрезке матча, докатывала поединок до победы уже "Астон Вилла".

27 - Chelsea had 27 shots without scoring against Aston Villa; their most attempts in a Premier League match without finding the net since January 2014 against West Ham (39 shots, 0 goals). Blunt. pic.twitter.com/IrEiCPcdQt — OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2023

"Челси" проиграл прямому конкуренту по турнирной таблице и опустился на 11-е место, в свою очередь "Астон Вилла" поднялась на 9-ю строчку. С точки зрения ожидаемых голов команда Поттера наиграла на два забитых мяча, а коллектив Эмери – всего на один, но кого это волнует?

Написав в анонсе перед поединком, что "Челси" всегда плохо вкатывается обратно в сезон после завершения международной паузы, мы не ошиблись. Последние три матча "Челси", которые состоялись 1 апреля: поражения "Тоттенхэму" (1:3, 2018-й) и "Кристал Пэлас" (1:2, 2017-й) и нулевая ничья с "Бирмингемом" в 2006-м. И вот статистика в рамках первой игры после мартовских перерывов на поединки сборных за последние два года: проигрыши "Брентфорду" (1:4) и "Вест Бромвичу (2:5).

Правда, поверить в то, что "Вилла" так уверенно заберет очки со "Стэмфорд Бридж" – мы не рискнули, это да, и зря. На данный момент "Челси" не столь гибок, чтобы противостоять соперникам со столь тонкой авторской оборонительной настройкой.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Энди Мэдли (Англия)

"Челси" – "Астон Вилла" 0:2

Голы: Уоткинс (18), Макгинн (56)

"Челси": Аррисабалага – Джеймс, Кулибали, Кукурелья (Пулишич, 80) – Лофтус-Чик (Канте, 57), Фернандес, Ковачич (Галлахер, 80), Чилвелл – Хавертц, Мудрик (Мадуэке, 57) – Фелиш

"Астон Вилла": Мартинес – Янг, Конса, Мингз, Морено (Динь, 89) – Макгинн, Камара (Чеймберс, 46), Луис (Дендонкер, 87), Рэмзи – Буэндия (Бейли, 76), Уоткинс

Предупреждения: Ковачич (39), Чилвелл (54), Фернандес (68) – Камара (4), Чеймберс (84), Динь (90+3)