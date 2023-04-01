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Канте сыграл за Челси впервые с лета
Нголо не помог "пенсионерам" избежать домашнего поражения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 29-го тура АПЛ лондонский "Челси"
Во втором тайме главный тренер хозяев поля Грэм Поттер выпустил на поле Н'Голо Канте. Французский хавбек вышел на замену на 57-й минуте вместо Лофтуса-Чика.
Таким образом, 32-летний опорный полузащитник сыграл в составе "пенсионеров" впервые с 14 августа - тогда Канте принял участие в игре против "Тоттенгема". После этого Нголо проходил восстановление от тяжелой травмы.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии француз сыграл в 3-х матчах.
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