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Канте сыграл за Челси впервые с лета

Англия
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Нголо не помог "пенсионерам" избежать домашнего поражения

Канте сыграл за Челси впервые с лета

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 29-го тура АПЛ лондонский "Челси" на своем поле проиграл "Астон Вилли" – 0:2.

Во втором тайме главный тренер хозяев поля Грэм Поттер выпустил на поле Н'Голо Канте. Французский хавбек вышел на замену на 57-й минуте вместо Лофтуса-Чика.

Таким образом, 32-летний опорный полузащитник сыграл в составе "пенсионеров" впервые с 14 августа - тогда Канте принял участие в игре против "Тоттенгема". После этого Нголо проходил восстановление от тяжелой травмы.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии француз сыграл в 3-х матчах.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Н'Голо Канте
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